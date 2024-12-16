Antarktika değil, Çıldır Gölü

Memleketi Çıldır ilçesine gezmek için İstanbul'dan gelen 52 yaşındaki Engin Yalçın "Yaşanan fırtına nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzullar parçalandı. Ben hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Fırtına nedeniyle gölde yüksekliği bir metreye varan dalga oluştu. Bu da gölün yüzeyindeki tüm buzulları parçalayınca bize Antarktika'yı anımsattı" diye konuştu.