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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını bugün saat 14.30'da gerçekleştirecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:42
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        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 14.30'da ikinci kez toplanacak.

        Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

        Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

        İlk toplantıda taraflar görüşlerini dile getirdi

        Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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        Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti.

        İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        Asgari ücret nasıl belirleniyor?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

        Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

        Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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