Jose Mourinho kötü haberi duyurdu: Sezonu kapattı!
Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşılaşacağı haftada puan farkını 3'e indirdi. Teknik direktör Jose Mourinho, galibiyeti değerlendirirken mücadele sakatlık yaşayan 3 futbolcusu hakkında da konuştu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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"İZİN VERMEDİLER"
"İkinci ve üçüncü gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. DAha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı.
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"HATADAN GOLÜ YEDİK"
"Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik. Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık.
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"BECAO SEZONU KAPATTI"
Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı.
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"GALİBİYETTEKİ EN UFACIK KATKIMI SAMET’E ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM"
Bugün alınan galibiyetteki katkısını Samet Akaydin’e armağan ettiğini belirten Portekizli teknik adam, “Ben Samet’e bir mesaj vermek isterim. Bugünkü galibiyetteki ufacık katkımı ona armağan etmek istiyorum. Ben kırgın bir adam gördüm. Benim vereceğim mesaj sadece kendisine. Yıl sonuna kadar 1 maçımız kaldı. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf var. Samet, zamanın ona yapacağı terapiye nasıl yanıt verecek bakacağız. Genç oyuncuları oynatmakla ilgili problemim yok. Ben Real Madrid de olsaydım da Yusuf’u oynatırdım. Varane’ı oynattığım gibi. Manchester United da olsaydım oynatırdım. Scott McTominay’ı oynattığım gibi” dedi.
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LIVAKOVIC'İN SAKATLIĞI
"Livakovic, bir kas sakatlığı yaşadı ve yeni yılla birlikte döneceğini düşünüyorum! Cuma günü oynayamayacaktır"
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"EN İYİ TERAPİ MAÇ KAZANMAKTIR"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“En iyi terapi maç kazanmaktır. Bizler iyi bir dönemden geçiyorduk. O dönemde dengeli ve özgüvenli olduğumu hissediyorduk. Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç kaybettik. Daha sonra dünya tersine döndü. Diğer ülkelerde 1 kere tersine dönüyorsa Türkiye’de 3 kere dönüyor. Livakovic’in yaşadığı sakatlığın gerginlik sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Oyuncular maalesef kristal bir küre içinde dışarıda olanları duymadıkları ve bilmedikleri dünyada yaşamıyorlar. Hafta boyunca oyuncularımızı bu maça hazırlamaya çalıştık. Maç öncesinde de oyuncularıma ‘Öyle ya da böyle bu maçı kazanmamız gerekiyor. İçinizde o ateşe sahip olmanız gerekiyor. O ateşe sahip olurken biraz suya da sahip olmanız gerekiyor’ dedim. Şimdi Eyüp maçını oynayacağız. O maçı da kazabilirsek 5-6 gün evlerine gitme fırsatları olacak. En önemlisi maçları kazanmak. Bizim daha önce yaptığımız gibi. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımıydık. 3-4 sıfır kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Bu performansı Perşembe günü sahaya yansıtırız."
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