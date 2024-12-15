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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, güçlü sesi ve doğuştan gelen enstrüman becerisiyle İsmail Bezirci! "Elimde Fotoğrafınla", "Sarıl Bana?" ve "Kurtulamadım" gibi teklilerle öne çıkan İsmail Bezirci'yle kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.

        Giriş: 15.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:42
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta güçlü sesi ve müziğin büyüsüne kapılmış heyecanıyla İsmail Bezirci'yi konuk etti.

        19 yaşındaki İsmail, genç yaşına rağmen hatırı sayılır bir sahne tecrübesi edinmiş, üretken bir yeni İstanbullu müzisyen. Henüz İstanbul'a geleli 4 ay olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi İsmail, ayağının tozuyla Kadıköy'de konserini verdi bile.

        Müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan İsmail, ailesinden de destek alarak bir bağlama kursuna gidiyor. Halk türkülerini çalıyor, söylüyor. Hatta 11 yaşındayken sahneye çıkarak 10 bin kişiye bağlama çalıyor. 10 bin!

        İsmail'in müziğe olan ilgisi duracak gibi değil. Telli çalgılara yeteneğinde sırayı ud alıyor ki herhangi bir kursa gitmiyor bile.

        Z Frekansı'na konuk olan birçok müzisyen, müzik üretim sürecinde melankolinin, dalgalı his dünyasının, bireysel ya da toplumsal, ya da bu ayrıma gerek olmayan düşünceler balonlarının en değerli hazineleri olduğunu vurguluyor. İsmail de öyle. Empati duygusu yüksek, hayatı düşünerek ve hissederek yaşamak isteyen melankolik biri. Sözü ve bestesi ona ait olan şarkılarının da ana teması bu.

        Ancak İsmail ciddi oranda üretken. Kalemi hep elinde, üretim süreci hiç durmuyor. Son 2 yılda tam 8 şarkısı var. Hepsi alternatif tarzda, Türkçe. Yenileri de yolda! Ama bir sorun var; o da yurt odasında şarkı söyleyip enstrüman çalmanın problem oluşu. Herkesin haklı olduğu tatsız bir durum. Yine de İsmail'in müzik aşkı teknik sorunları çözmenin bir yolunu her zaman bulacaktır.

        Bu genç ve yetenekli müzisyene kalbindeki sevdikleriyle, bol dinleyenle İstanbul'u sallayan konserler diliyorum...

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