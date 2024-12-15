İsrail, Suriye'yi vuruyor

İsrail Hava Kuvvetleri geçtiğimiz hafta başladığı hava saldırılarına devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür Suriye'ye 500'e yakın hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırılarını Şam, Dera ve Süveyda gibi güney kentlerinde yoğunlaştırdı.

İsrail hava saldırılarında özellikle Suriye Ordusundan kalan mühimmat depolarını ve askeri tesisleri hedef alıyor. İsrail'in bu saldırılarla Suriye'nin hava, deniz ve kara savunma gücünü tamamen imha etmeyi planladığı düşünülüyor.

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İsrail Ordu Yetkililerine göre İran'ın bölgedeki müttefiklerinin güç kaybetmesiyle beraber İsrail Ordusu İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı hazırlığına geçecek. 47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yaptığı açıklamalar da bu yönde oldu. İki devlet adamı da İran'a karşı olası bir saldırının mümkün olduğunu belirtti.