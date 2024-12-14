HTŞ Liderinden önemli açıklamalar

HTŞ Lideri Colani: Tüm silahlı gruplar dağıtılacak
HTŞ Lideri Colani, Suriye'nin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Colani, devlet otoritesi dışında hiçbir oteritenin silah taşıma yetkisine sahip olmadığını ve savunma bakanlığının tüm silahlı grupları tasfiye edeceğini bildirdi. Colani aynı zamanda Dürzîlere, Hristiyanlara ve Kürtlere seslenerek, onların da bu süreçte rol alması gerektiğini ifade etti.
Baas rejiminin devrilmesinde başat rol oynayan HTŞ grubunun Lideri Colani, Suriye'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Colani, devlet dışında hiçbir gücün silaha sahip olamayacağını, silahlı grupların savunma bakanlığı tarafından tasfiye edileceğini duyurdu.
Colani, ayrıca Kürtler ile PKK arasında bir fark olduğuna değinerek teröre bulaşmayan Kürtlerle aralarında bir sorun olmadığını dile getirdi. Diğer yandan, Suriye'nin azınlık gruplarından olan Dürzîlerin ve Hristiyanların da devrime katkısı olduğunu, onların da operasyonlarda görev aldığını belirterek kapsayıcı bir devlet yapısı oluşturmak istediklerini ifade etti.
Colani ayrıca İsrail ile ilişkilere dair de açıklamalarda bulundu. Colani, İsrail ile çatışma istemediklerini ancak 1974 anlaşmasının ihlâl edildiğini belirtti. Colani, "İsrail, bahanelere başvurarak gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Bahaneler ihlâllerini haklı çıkartmıyor." dedi.
HTŞ Lideri son olarak İran toplumuyla hiçbir sorunları olmadığını dile getirerek mezhepsel ayrılıklara yol açan söylemi reddetti.