Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası!

MOURINHO ÖZELLİKLE İSTEDİ

Öte yandan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Biraghi transferini özellikle yönetimden istediği ve Fenerbahçe yönetiminin de Biraghi için Fiorentina ile temaslara başladığı ifade edildi.