Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası!
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Fiorentina forması giyen o isim için devreye girdiği iddia edildi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.
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Corriere dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Fiorentina'dan ayrılması gündeme olan İtalyan sol bek Cristiano Biraghi ile ilgileniyor.
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Haberde; Fiorentina'nın devre arasında Biraghi'nin ayrılığına izin vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin dışında Napoli'nin de oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
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MOURINHO ÖZELLİKLE İSTEDİ
Öte yandan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Biraghi transferini özellikle yönetimden istediği ve Fenerbahçe yönetiminin de Biraghi için Fiorentina ile temaslara başladığı ifade edildi.
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32 yaşındaki İtalyan sol bek, bu sezon Fioretina formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...
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