Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf
Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen Kadir İnanır'ın aylar sonra bir fotoğrafı çekildi
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Kadir İnanır, 24 Mart'ta beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.
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Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etti.
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Ali Gündoğdu, buluşma fotoğrafını; "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla sosyal medyada paylaştı.
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