Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Rejim daha önce de devrilebilirdi ancak Rusya ve İran'ın sert ve güçlü müdahaleleri olmuştu. Ancak Rusya ve İran eski şartların olmadığını ve üzerine yatırım yapılan Beşar Esad'ın bu yatırımlara değmediğini anladı ve Doha'daki toplantıda bir anlaşma sağlandı. Sonuç olarak da rejim devrildi. Biz özellikle bu geçiş sürecinin kansız olması için ihtiyatlı davrandık." dedi.

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"MUHALİFLER TECRÜBELİ" Bakan Fidan ayrıca "Muhalifler İdlib'de 4 milyon Suriyeli kardeşimizi yönetiyordu. Belediye hizmetleri dâhil olmak üzere orada birçok hizmeti yönettiler. Bir tecrübe sahibi oldular. Şimdi bu tecrübeyi Şam'a da yönlendirdiler. Çöplerden, elektrik sorunlarından bahsediyorlar ve bunların karşılanmasının kendilerinin bir görevi olduğunun farkındalar. Nasıl ki İdlib'te bu hizmetleri veriyorlardı şimdi bu temel hizmetlerin aynısını Şam'a da taşıyorlar. İleriki aşamalarda elbette daha kapsayıcı bir hükümet kurulacak ve kamu hizmetlerinde de nitelik artışına gidilecektir. Ancak önce ülkede bütünlüğün sağlanması gerekiyor. Ülke hassas bir dönemden geçiyor." diyerek muhaliflerin rolüne dikkat çekti.

REKLAM "MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI ÇALIŞANLARIMIZIN EMEĞİ BÜYÜK" Hakan Fidan sözlerine "Suriye muhalefetinin hayat bulmasında Milli İstihbarat Teşkilatının vatansever üyelerinin faaliyetleri etkili olmuştur. Diğer yandan Suriye'de yaptığımız harekatlarda görev almış askerlerimiz ve subaylarımızın hakları ödenmez. Milli İstihbarat Teşkilatı daha ön alıcı bir görevde bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise caydırıcılığı uyguluyor. Bunlar ancak büyük devletlerin uygulayabileceği şeyler. Cumhurbaşkanımızın geliştirdiği strateji doğrultusunda tehditi kaynağında bulup yok etme yoluna gidiyoruz." diyerek devam etti.

"MUHALİFLERLE İLGİLİ ENDİŞELERİ NORMAL KARŞILIYORUZ" Hakan Fidan ayrıca "Belli endişelerin olmasını son derece normal karşılıyorum. Maksatsız endişe sahibi olanları haklı buluyorum ve bu endişelerin giderilmesi lazım. Bu sebeple kapsamlı bir diplomasi geliştiriyoruz. Biz iki riskli alan gördük. Bunlardan ilki Rusya ve İran'ın güç kullanması. İkincisi ise bölgedeki ülkelerin gelişmeleri yanlış yorumlası. Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla görüşerek neler yapmamız gerektiğini görüştük bu sebeple. Ancak esas itibarıyla ciddi bir karşıtlık görmedik. Muhalifleri bizim tanıdığımız kadar kimse tanımıyor. Biz terörizmin olmadığı bir Suriye istiyoruz. Biz azınlıkların tümünün kötü muamele görmediği, temel ihtiyaçların karşılandığı, bölge ülkelerine tehdit üretmeyen, ülkenin birliğinin bütünlüğünün sağlandığı bir hükümet istiyoruz. Şam'daki yönetime de bunları iletiyoruz. Onlara diyoruz ki bütün dünyanın sizden beklentileri var." diyerek muhaliflere uyarılarını dile getirdi.

REKLAM Hakan Fidan sözlerine "Muhaliflerin söyledikleriyle yaptıklarının uyuştuğunu gördük. Bölge ülkelerine de Suriye meselesini gelin beraber sahiplenelim ve yapıcı bir şekilde mutlu bir sonla bitirelim. Bütün ülkelerin burada ortak bir çabası olsun diyoruz. Bu bölge için de yeni bir aşama olur." BÜYÜKELÇİLİK AÇILIYOR "Büyükelçimiz dâhil bütün diplomatlarla birlikte Şam'daki büyükelçiliğimizi açıyoruz. Yarın açılacak."

RUS ÜSLERİ HAKKINDA Hakan Fidan Rus üsleri ile ilgili "Ruslarla Suriye halkının kendi hâline bırakılması konusunda bir ilerleme oldu. Ruslar şu an alanda bulunan taktik unsurlarının hepsini çektiler. Muhtemelen hava unsurlarını da Rusya'ya taşıayacaklar. Ancak bundan sonra ne olacağını da takip edeceğiz." dedi. İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ HAKKINDA Bakan Fidan, "İsrail kendine göre bir tedbir paketi geliştirmiş. İsrail yeni yönetimin nerede durduğunu bilemediği için Suriye'nin bütün askeri varlığını yok etmeye çalışıyor. Ancak kendilerine haber yolladık, artık provokasyondan vazgeçin dedik. Kendilerine havadan ve karadan operasyon yapabilecekleri bir alan açılmasını istiyorlar, plan bu." diyerek İsrail'in adımlarını yorumladı.

REKLAM "YPG ARTIK ZEMİN BULAMAZ" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan YPG terör örgütü ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "ABD ile taban tabana zıt konumdayız bu konuda. Hem diplomatik hem askeri operasyonlarımızı kullandık. ABD'den ve bazı Avrupa ülkelerinden muazzam bir destek almıştır PKK. Ancak Rusya ve İran'ın da var olduğu bir zeminde de kendine yer bulmuştu PKK. Ancak bu zemin artık çökmüştür. Ancak Suriyeliler, ülkelerinin bütünlüğünü sağlama yolunda adımlar atacaklardır. Biz Şam'daki yönetimin kendi milli bütünlüğünü atacağı adımlar neticesinde YPG'nin eskisi gibi zemin bulamayacağını düşünüyoruz. YPG'nin yok edilmesi bizim stratejik hedefimiz. Ya kendilerini feshederler ya da biz onları feshetmek zorunda bırakırız. YPG'nin bütün komuta kademesinin ülkeyi terk etmesi gerekiyor." dedi.

BAKAN FİDAN DEAŞ'IN DURUMUYLA İLGİLİ DE KONUŞTU Bakan Fidan, DEAŞ'la ilgili Avrupa'nın iki yüzlü tutumunu eleştirdi. Fidan "Avrupalı devletler kendi DEAŞ’lı tutuklularını alıp ülkelerine götürsünler. ‘Bana dokunursanız DEAŞ’lı tutukluları bırakırım’ diyor PKK/YPG. Bu konuyu şantaj malzemesi yapıyorlar. ABD ve Avrupa da bunu yiyor. Müthiş bir akıl tutulması." dedi. Hakan Fidan ayrıca, DEAŞ ile mücadelede yeni hükümetin rolüne vurgu yaptı.

Fidan "PKK/YPG'nin DEAŞ üzerinden uluslararası topluma şantaj yapılması kabul edilemez. DEAŞ ile mücadele dedikleri şey, gardiyanlık. PKK/YPG, DEAŞ ile mücadeledeki tutuklulara gardiyanlık yapıyor. Artık Suriye'nin kendi milli hükümeti var. DEAŞ'lı tutuklular meselesi çözülür." diyerek sözlerini tamamladı.