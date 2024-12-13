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        Haberler Dünya Gündem Suriye: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da | Dış Haberler

        Gündem Suriye: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

        Suriye'deki son gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Bakan Fidan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Suriye ve Gazze'deki durumu görüştük. Önceliğimiz Suriye'de istikrar" dedi. Blinken ise DEAŞ ile mücadelenin zorunluluğunu görüştüklerini söyledi ve "Suriye'de görmek istediğimizle ilgili büyük oranda mutabıkız" dedi. Dün akşam Ankara'ya gelen Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:53
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        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
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        Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin düşmesinin ardından ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere dün Ankara'ya geldi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ankara'daki görüştü. Bakan Fidan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Suriye ve Gazze'deki durumu görüştük. Önceliğimiz Suriye'de istikrar." dedi.

        Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Bu ziyaret Blinken'ın görev süresindeki son ziyaretiydi. Teşekkür ediyorum.

        İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini Blinken'a aktardık. Önceliğimiz Suriye'de istikrar ve DEAŞ ile PKK'nın orada hakim olmaması, bunun altını çizdik.

        Suriye'de Türkiye ve ABD'nin olası rollerini tartıştık."

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, DEAŞ ile mücadelenin zorunluluğunu görüştüklerini söyledi. Blinken, "Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata odaklanmış durumdayız. Suriye halkının Beşar Esad'ın prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız" dedi.

        "TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ HATIRLATACAK"

        Görüşmede Türkiye'nin kırmızı çizgilerini yeniden hatırlatacağı vurgulanmıştı.

        Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlık dile getirileceği bildirilirken; Suriye'nin yeni dönemindeki yol haritasının ele alınacağı, bir başka başlığın da Gazze'de devam eden insani kriz olacağı ifade edilmişti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüştü
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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BLINKEN İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.

        Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu dile getiren Erdoğan, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

        Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

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        #Antony Blinken
        #hakan fidan
        #Suriye
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