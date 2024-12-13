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        Haberler Ekonomi Kripto Para Trump'ın fonu yatırım yaptı, bu kripto paralarda sert yükseliş yaşandı - Kripto Para Haberleri

        Trump'ın fonu yatırım yaptı kripto paralarda sert yükseliş yaşandı

        Donald Trump ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilciliğine atadığı Steven Witkoff'un kripto para girişimi World Liberty Financial, Ethereum, Chainlink ve Aaave paralarına yatırım yaptı. Kripto paralarda hızlı yükselişler yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:40
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        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
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        ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve geçen ay ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilciliğine atadığı emlak zengini Steven Witkoff'un ortak kripto para girişimi World Liberty Financial yaptığı alımlarla kripto para piyasasında hareketliliğe yol açtı.

        Kripto para borsalarına erişim engeli
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        World Liberty Financial, Etherscan verilerine göre 1 günde 10 milyon dolarlık Ethereum ve 1'er milyon dolarlık Chainlink (LINK) ve Aave satın aldı. Toplamda 12 milyon dolar harcadı.

        DÜN SIÇRAMAYA YOL AÇTI

        Bu satın alma Ethereum fiyatında dün yüzde 6'lık yükseliş yaşanmasına yardımcı olurken Chainlink'te yüzde 25, Aaave de ise yüzde 23'lük yükselişleri tetikledi.

        World Liberty Financial, WLFI kodlu bir kripto paranın da satışını gerçekleştiriyor. Projenin detayları tam belli olmasa da stabil coin transfer ve ödemelerine odaklanacağı belirtiliyor.

        "HARİKA BİR ŞEY YAPACAĞIZ"

        World Liberty Finance söz konusu alımları yaparken 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak ABD'nin yeni Başkanı Trump CNBC'ye verdiği röportajda, kripto para birimleriyle ilgili politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak Trump, "Kripto ile harika bir şey yapacağız çünkü Çin'in ya da sadece Çin değil, başka ülkelerin de bunu benimsemesini istemiyoruz, biz lider olmak istiyoruz" dedi.

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