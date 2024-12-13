Kalbin 'mini beyni' keşfedildi

Karolinska Enstitüsü ve Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, kalbin otonom bir sinir sistemiyle çalıştığını ve bunun çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu keşfetti.

Çalışmayı yöneten Karolinska Enstitüsü Sinir Bilim Bölümü'nden Konstantinos Ampatzis, bu sinir sisteminin detaylı analizinin, aritmi gibi kalp hastalıklarına yönelik yenilikçi tedavilerin önünü açabileceğini söyledi.

Ampatzis, “Kalbin bu kadar karmaşık bir sinir ağına sahip olduğunu görünce çok şaşırdık. Bu sistemi anlamak, kalp hastalıkları konusunda devrim yaratabilir” dedi.

Araştırmada zebra balığı modeli kullanıldığını ifade eden uzmanlar, bu balık türünün, kalp atış hızı ve fonksiyonlarında insan kalbine benzer özellikler gösterdiğini kaydetti.

Zebra balığının, tek hücreli RNA dizilimi, elektrofizyoloji ve anatomik çalışmalarla kalpteki nöronların yapısı, organizasyonu ve işlevinin detaylı şekilde haritalandığı da belirtildi.