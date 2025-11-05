Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk oluyor
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. maçında 6 Kasım Perşembe akşamı (yarın) Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacak. İlk 3 maçında 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Viktoria Plzen'i mağlup ederek deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.
Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.
Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE TAM KADRO
Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.
Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.
2013'TE KAZANAN FENERBAHÇE OLMUŞTU
Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.
DEPLASMANDA PUAN ALAMADI
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.
Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.
Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.
AVRUPA KUPALARINDA 294. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 294. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde 416 gol gördü.
KUPA 2'DE 152. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 151 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.
ÇEKYA TAKIMLARI İLE 16. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla Sparta Prag ile karşılaştı 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynanan 2 maçta yenilen Kanarya, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında rakibine karşı oynadığı 2 maçı da kazandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği Slavia Prag ile 2022 yılında UEFA Konferans Ligi play-off turunda rakip oldu. Kanarya; Slovacko, Sigma Olomouc ve Bohemians 1905 takımlarıyla da 2'şer maç yaptı. Fenerbahçe 6 kez mağlup ettiği Çekya takımlarına 7 kez kaybetti. 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.
AVRUPA GOLCÜSÜ KEREM AKTÜRKOĞLU
Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde attığı 4 golün 3'üne imza attı. Kerem, Nice maçında 2, Stuttgart maçında 1 gol atarak takımının galibiyetlerinde en önemli pay sahibi oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu 3 maça da 11'de başladı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail (Fred), Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem, Talisca (Duran)