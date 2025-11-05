Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık fonu, Tesla Yönetim Kurulu'nun CEO Elon Musk için teklif ettiği 1 trilyon dolarlık ödeme paketini bu hafta gerçekleşecek hissedarlar toplantısında reddetmeye hazırlanıyor.

Tesla'nın yüzde 1.14 oranında hissesinin sahibi olan fonu yöneten Norges Bank Investment Management konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Musk’un vizyoner liderliği altında yaratılan büyük değeri takdir etmekle birlikte, ödemenin toplam büyüklüğü, hissedarlık oranının seyrelmesi ve 'kilit kişiye bağlılık' riskinin azaltılmaması konusunda endişeliyiz. Bu da yönetici ücretlendirmesi konusundaki görüşlerimizle tutarlıdır" ifadelerini kullandı.

Tesla Yönetim Kurulu, eylül ayında, şirketin CEO'su Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmuştu.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara ulaşması durumunda verilecek ödeme paketiyle Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülmüştü.

Musk'ın ödeme paketini alabilmesi için en az 7,5 yıl şirkette kalması da şartlar arasında yer almıştı.

Dün kapanış itibarıyla Tesla'nın piyasa değeri 1.4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.