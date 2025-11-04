Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dönemde geliştirdikleri silah sistemlerine dair açıklamalarda bulundu.

Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın Dnipro şehrine düzenlenen saldırıda ilk kez kullanılan Oreşnik balistik füzesinin seri üretimine başladıklarını belirtti.

Putin, nükleer fırlatma sistemine sahip "Poseidon" insansız denizaltı aracı Poseidon ve seyir füzesi Burevestnik'in stratejik denge açısından önemine dikkat çekerken, Burevestnik'in denemesinin yapıldığı bölgede NATO'ya ait bir gemi bulunduğunu söyledi.

Putin "Geminin faaliyetine müdahale etmedik. (NATO'nun) yeni silahlarımızı görmesini istedik." diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, bu iki silah sisteminde sadece Rus yapımı parçalar bulunduğu bildirdi.

Rusya'nın nükleer enerjiye dayalı seyir füzelerinin saniyeler içinde hazır duruma gelebileceğini işaret eden Putin, füzelerin ses hızının 3 katına kadar çıktığını vurguladı.

Putin "Rusya kimseyi tehdit etmiyor. Diğer nükleer güçler gibi kendi nükleer potansiyelini geliştiriyor." diye konuştu.

Putin, Moskova’da bir askeri hastaneyi ziyaretinde, Rusya’nın yeni silahlarına ilişkin konuşmuştu.

Kısa süre önce denemesi yapılan sınırsız menzilli “Burevestnik” seyir füzesinin tartışılmaz avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Putin, füzenin güç açısından bir nükleer denizaltının reaktörüne benzese de ondan bin kat daha küçük olduğuna dikkati çekmişti.

Putin, "En önemlisi, geleneksel reaktör saatler, günler veya haftalar içinde devreye girerken bu nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde devreye giriyor.” ifadesini kullandı.

Putin, Burevestnik füzesinde kullanılan nükleer teknolojinin ulusal ekonomiyle birlikte Arktik bölgesindeki enerji tedarik sorunlarını çözmede ve Ay programında kullanılacağını belirtti. Füzenin elektronik sistemlerinin halihazırda uzay programlarında yer aldığını vurgulayan Putin, bu gelişmelerin bilimde ve gelecekte ulusal ekonomide önemli bir atılımın habercisi olduğunu ifade etmişti

"Poseidon, gelişmiş kıtalararası füze Sarmat'tan daha üstün"

“Poseidon” isimli nükleer fırlatma sistemine sahip insansız denizaltı aracının denemesini yaptıklarını duyuran Putin, “Onu ilk kez sadece başlatıcı motoruyla taşıyıcı denizaltıdan fırlatmakla kalmadık, aynı zamanda üzerinde bulunan nükleer güç ünitesini de çalıştırmayı başardık. Araç, bu üniteyle belirli bir süre görev yaptı. Bu gerçekten büyük bir başarı.” diye konuşmuştu.