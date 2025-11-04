Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması: Tahliyesi hayırlı olur | Son dakika | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması: Tahliyesi hayırlı olur

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Terörsüz Türkiye'yi sabote etme çabaları yok hükmündedir. Barışı sağlamanın amacındayız" diyen Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır." dedi. "Cumhur İttifakı'nda ihtilaf yoktur" ifadelerine de yer veren Bahçeli, "MHP ile Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir." şeklinde konuştu. Toplantı sonrası gazetecilerin Selahattin Demirtaş ile ilgili sorularını da yanıtlayan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Milliyetçi Hareket Partisi olarak seferberlik ruhuyla çalışıyor, vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Yurdumuzun tamamında faal haldeyiz. 9 ayrı bölge toplantısını başarıyla gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye Milli Birlik ve Dayanışma toplantılarıyla halkımızın nabzını tuttuk. Çelişki içine düşen vicdanları tatmin ve teskin ettik.

        "SİYASETİMİZİN ÖZNESİ İNSAN, NESNESİ DEVLETTİR"

        Biz her haneye huzur ve bereket penceresini açacağız. Bunun için geceyi gündüze katacağız. Dertleri bileceğiz yüreklere gireceğiz. Dertler sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'yız. Siyasetimizin öznesi insan, nesnesi devlettir. Hiç kimseyi dertleriyle baş başa bırakmayız. Gerekirse yağan kar bile olsa sevdamızla karın ve tipinin önüne geçeceğiz.

        "SUDAN'DA İŞLENEN İNSANLIK SUÇLARINI KINIYORUM"

        REKLAM

        Dünya yeni bir ortaçağ kapanına sıkışmış vaziyettedir. Coğrafyaların tansiyonu kaygı verici seviyededir. Sudan ordusuyla çatışan hızlı destek kuvvetlerinin sivillere karşı uyguladığı şiddet ve zulüm tek kelime ile katliamdır. Maruz kaldıkları vahşet, Gazze'yi aratmayacak düzeydedir. Sudan'da işlenen insanlık suçlarını kınıyorum.

        "İSRAİL, ATEŞKESİ PARAVAN YAPIYOR"

        İsrail'in tutumu güven vermiyor. Gazze'deki ateşkeste asıl mesele anlaşmanın sahadaki uygulamasıdır. İsrail soykırım sürecini sürdürüyor. Siyonist eşkıyalık dur durak bilemeden kanlı operasyonlarını sürdürmektedir. Karardan bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. İsrail ateşkesi paravan yapıyor. Hak yerini bulmalı adalet tecelli etmeli. 1967 temelinde Filistin devleti kurulmalıdır.

        Baktığımız yer milletimizin engin bakış noktası, haysiyet ve hassasiyet çizgisidir. Türk yönetim tarihinin ve geleneğinin akla dayandığı bilinmektedir. Biz aklımızı kullanarak önümüze çıkan engelleri teker teker aşacağız. Sorunlara meydan okuyan kaya gibi duracağız.

        KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ

        Fesat zihniyeti dolaşmaya başladı. Terörsüz Türkiye'yi sabote etme çabaları yok hükmündedir. Barışı sağlamanın amacındayız. Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır.

        "CUMHUR İTTİFAKI'NDA İHTİLAF YOK"

        MHP ile Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir. Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yoktur.

        29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmememizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamız ihtimal dışı mı? Ne tuhaf bir garabet halidir ki Cumhur İttifak'ında sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek. AK Parti ile aramızda bir hakikat vardır.

        DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

        Toplantı sonrası gazetecilerin Selahattin Demirtaş ile ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa