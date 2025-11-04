MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması: Tahliyesi hayırlı olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak seferberlik ruhuyla çalışıyor, vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Yurdumuzun tamamında faal haldeyiz. 9 ayrı bölge toplantısını başarıyla gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye Milli Birlik ve Dayanışma toplantılarıyla halkımızın nabzını tuttuk. Çelişki içine düşen vicdanları tatmin ve teskin ettik.

"SİYASETİMİZİN ÖZNESİ İNSAN, NESNESİ DEVLETTİR"

Biz her haneye huzur ve bereket penceresini açacağız. Bunun için geceyi gündüze katacağız. Dertleri bileceğiz yüreklere gireceğiz. Dertler sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'yız. Siyasetimizin öznesi insan, nesnesi devlettir. Hiç kimseyi dertleriyle baş başa bırakmayız. Gerekirse yağan kar bile olsa sevdamızla karın ve tipinin önüne geçeceğiz.

"SUDAN'DA İŞLENEN İNSANLIK SUÇLARINI KINIYORUM"

Dünya yeni bir ortaçağ kapanına sıkışmış vaziyettedir. Coğrafyaların tansiyonu kaygı verici seviyededir. Sudan ordusuyla çatışan hızlı destek kuvvetlerinin sivillere karşı uyguladığı şiddet ve zulüm tek kelime ile katliamdır. Maruz kaldıkları vahşet, Gazze'yi aratmayacak düzeydedir. Sudan'da işlenen insanlık suçlarını kınıyorum.

"İSRAİL, ATEŞKESİ PARAVAN YAPIYOR" İsrail'in tutumu güven vermiyor. Gazze'deki ateşkeste asıl mesele anlaşmanın sahadaki uygulamasıdır. İsrail soykırım sürecini sürdürüyor. Siyonist eşkıyalık dur durak bilemeden kanlı operasyonlarını sürdürmektedir. Karardan bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. İsrail ateşkesi paravan yapıyor. Hak yerini bulmalı adalet tecelli etmeli. 1967 temelinde Filistin devleti kurulmalıdır. Baktığımız yer milletimizin engin bakış noktası, haysiyet ve hassasiyet çizgisidir. Türk yönetim tarihinin ve geleneğinin akla dayandığı bilinmektedir. Biz aklımızı kullanarak önümüze çıkan engelleri teker teker aşacağız. Sorunlara meydan okuyan kaya gibi duracağız. KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ Fesat zihniyeti dolaşmaya başladı. Terörsüz Türkiye'yi sabote etme çabaları yok hükmündedir. Barışı sağlamanın amacındayız. Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır. "CUMHUR İTTİFAKI'NDA İHTİLAF YOK" MHP ile Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir. Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yoktur.

29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmememizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamız ihtimal dışı mı? Ne tuhaf bir garabet halidir ki Cumhur İttifak'ında sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek. AK Parti ile aramızda bir hakikat vardır. DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI Toplantı sonrası gazetecilerin Selahattin Demirtaş ile ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır." dedi.