Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Ajax! Hollanda'da kritik eşik - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın rakibi Ajax! Hollanda'da kritik eşik

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya gelecek. Avrupa'da son 10 deplasman maçında galibiyet alamayan Aslan, bu hasreti bitirmek ve Devler Ligi'nde iddialı bir konuma yükselmek istiyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.11.2025 - 09:58 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

          Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

        • 2

          Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

          Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

        • 3

          İLKAY, AJAX KARŞISINDA YOK

          Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.

          Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.

        • 4

          YUNUS AKGÜN'ÜN DURUMU BELİRSİZ

          Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu maç günü netleşecek.

          Trabzonspor maçında ağrı hisseden ve dünkü antrenmana çıkmayan milli oyuncu, sağlık durumuna göre maçta görev alacak.

        • 5

          OSIMHEN, ÜST ÜSTE 7 AVRUPA KUPASI MAÇINDA GOL ATTI

          Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

          Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

          Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıdı ve rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 9 gol kaydetti.

        • 6

          G.SARAY İLK GOLLERİNİ İLK 16 DAKİKA İÇERİSİNDE KAYDETTİ

          Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki ilk gollerini ilk 16 dakika içerisinde attı.

          Organizasyondaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 8. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakada da Liverpool karşısında 16. dakikada penaltıdan golü buldu.

          Galatasaray, son olarak üçüncü maçta Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada maçtaki ilk golünü kaydetti.

        • 7

          DEVLER LİGİ'NDE 13 YIL SONRA ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAYI AMAÇLIYOR

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.

          Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

          Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.

        • 8

          AJAX'TA EKSİKLER

          Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

          Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle yarınki müsabakada forma giymeyecek.

          Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.

        • 9

          AJAX'IN EN GOLCÜSÜ WEGHORST

          Hollanda temsilcisinde en golcü oyuncu olarak Wout Weghorst öne çıkıyor.

          Bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Hollandalı santrfor, bu sezon Hollanda 1. Futbol Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

        • 10

          AJAX DEVLER LİGİ'NDE SON SIRADA

          Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında 36 takım arasında son sırada yer alıyor.

          Portekiz ekibi Benfica ile beraber bu aşamada hiç puan alamayan Ajax, eksi 10 averajla puan tablosunun en alt sırasında bulunuyor.

          Ajax, ayrıca yediği 11 golle Eintracht Frankfurt ile birlikte bu etapta en çok gol yiyen takım oldu.

        • 11

          AVRUPA'DA SON 6 MAÇINI KAZANAMADI

          Ajax, çıktığı son 6 Avrupa kupası maçında mağlup oldu.

          Ajax, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 2-1 yenildiği maçtan sonra, bir üst turda Eintracht Frankfurt'a da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.

          Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-0, Olimpik Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 kaybeden Hollanda temsilcisi, böylece son 6 Avrupa kupası müsabakasından mağlup ayrılmış oldu.

          Ajax, bu süreçte kalesinde 19 gol görürken, sadece 4 kez rakip fileleri havalandırabildi.

        • 12
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Habertürk Anasayfa