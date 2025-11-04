Habertürk
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden atlayış yapan Rus paraşütçü 37 yaşındaki Vıacheslav Gribanov, kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Gribanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:05 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:20
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Muğla'da acı olay Fethiye ilçesinde meydana geldi. Rus uyruklu paraşüt pilotu Vıacheslav Gribanov, dün saat 14.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) atlayış yaptı.

        KAYALIK ALANA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü. Diğer pilotlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gribanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

