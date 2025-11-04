Habertürk
        Marca Real Madrid Muhabiri, Arda Güler'i HT Spor'a değerlendirdi: Artık geleceği parlak değil bugünün kilit oyuncusu!

        Marca Real Madrid Muhabiri, Arda Güler'i HT Spor'a değerlendirdi: Artık geleceği parlak değil bugünün kilit oyuncusu!

        Real Madrid'de Xabi Alonso döneminde takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, bu sezon 14 maçta 3 gol ve 6 asistle dikkat çekti. Asistlerinin tamamını Kylian Mbappe'ye yapan genç yıldız, İspanya'da en çok konuşulan oyuncular arasında yer aldı. MARCA Real Madrid Muhabiri Joel del Río Muradás, Arda Güler'in performansını ve Mbappe'yle uyumunu HT Spor'dan Özer Çak'a değerlendirdi

        Giriş: 04.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:37
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile birlikte Madrid'de kilit oyuncularından biri haline geldi. Bu sezon Real Madrid formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 14 maça çıkan genç yıldız 3 gol atarken 6 da asist katkısında bulundu. Asistlerin tümünü Kylian Mbappe'ye yapan Arda Güler, sezonun ilk diliminde İspanya'nın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu.

        MARCA Real Madrid Muhabiri Joel del Río Muradás, Arda Güler'in bu sezonki performansını, Xabi Alonso sonrası değişimini, Mbappe ile uyumunu ve Real Madrid taraftarlarının Arda hakkındaki düşüncelerini HT Spor'dan Özer Çak'a anlattı.

        1- Xabi Alonso Real Madrid’in başına geçtiğinden beri Arda Güler’in oyun tarzında en göze çarpan değişiklik nedir? Bunun olumlu etkileri neler oldu, varsa olumsuz yanları neler?

        Joel del Río Muradás: Arda çok ham, serbest hücum rolündeki bir kanat/10 numara seçeneğiyken daha yapılandırılmış bir orta saha varlığına dönüştü. Daha fazla pozisyon disiplini, oyun kurulumuna daha çok katılım, daha az serbest dolaşan ani çıkış ve daha fazla kontrollü dokunuş yapan biri haline geldi. Xabi Alonso'nun Real Madrid'e katılması sonrası bir futbolcu olarak Arda'nın olgunlaşmasında yalnızca olumlu etkiler görüyorum.

        2- Arda Güler bu sezon Kylian Mbappé’ye altı asist yaptı. Mbappe–Arda ortaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

        "MBAPPE'Yİ ANLAMASI İÇİN TEK BİR BAKIŞ YETERLİ"

        Joel del Río Muradás: Mbappe patlayıcı bir bitirici ve rakipler için nihai tehdit. Arda ise yaratıcı paslar, vizyon, duran top kullanımı ve sol ayağının kalitesiyle koşuları görüp besleme yeteneği sunuyor. Bu tür bir ortaklık savunmaları çözebilir ve Arda bu konuda çok gelişti. Sanki Mbappé’yi anlaması için tek bir bakış yeterli oluyor. Kurdukları bağlantı eşsiz.

        3- Bu sezon İspanyol medyasında Arda nasıl nitelendirildi: “yükselişte bir yıldız" mı? “10 numara” mı? yoksa “özel durum oyuncusu” mu?

        "ARTIK GELECEĞİ PARLAK DEĞİL, REAL MADRID İÇİN BUGÜNÜN KİLİT OYUNCUSU"

        Joel del Río Muradás: Bence Arda Güler’in etiketi geldiği günden bu yana tamamen değişti. Artık geleceği parlak bir oyuncu değil... artık Real Madrid için bugünün oyuncusu. Nihayet açığa çıkıp Xabi Alonso için kilit bir oyuncu haline gelen bir yetenek oldu.

        4- Sezon boyunca taraftarın Arda’ya bakışı nasıl evrildi? Bernabéu’da “topu ona verin” hissi oluştu mu?

        "BERNABEU'NUN GÖNLÜNÜ TAMAMEN KAZANDI"

        Joel del Río Muradás: Arda Güler, Bernabéu’nun gönlünü tamamen kazandı. Bu yalnızca muazzam yeteneği yüzünden değil; Arda’nın fiziksel dönüşümü, savunma görevlerini de benimsemesine yardımcı oldu. Her aksiyonda tümünü sahaya koyuyor ve bu Madrid taraftarının gerçekten hoşuna gidiyor. Top ayağına geldiğinde her an özel bir şey olabileceğini herkes biliyor.

        5- Antrenman sahasında Arda’da en belirgin gelişim alanı hangisi oldu: fiziksel dayanıklılık, hızlanma mı, oyun temposu mu?

        "EN ÇOK ÖNE ÇIKAN FİZİKSEL DÖNÜŞÜMÜ"

        Joel del Río Muradás: Bence en çok öne çıkan fiziksel dönüşümü...Ancak ben orta sahadaki gelişimini vurgulamayı tercih ederim. Xabi Alonso’nun Kulüpler Dünya Kupası’nda açıkladığı gibi, Arda’ya yatırım yapmanın zamanı geldi; böylece onun büyümesini keyifle izleyebiliriz. Arda her geçen gün daha da komple bir oyuncu oluyor.

        6- La Liga tarihinde Arda size daha çok kimi hatırlatıyor: Isco, Özil, David Silva — yoksa tamamen farklı bir profil mi?

        Joel del Río Muradás: Hepsi büyük isimler ve futbol efsaneleri... ama bence Arda adım adım ilerlemeli. Kendi yolunu çizmeli ve kendisini hiç kimseyle kıyaslamamalı.

