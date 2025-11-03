2026 yılında MTV ne kadar olacak? - Otomobil Haberleri

2026 yılında MTV ne kadar olacak? - Otomobil Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalamasını yüzde 43.93 olarak açıkladı.

Böylece, araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni yıl için zam oranı da böylece netleşmiş oldu.

TÜİK'in yüzde 25.49 olarak açıkladığı 12 aylık ÜFE, bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan 'Yeniden Değerleme Oranı' olarak kabul edileceğinden, bu oran MTV'de de yeni yıl zam oranı olacak.

Öte yandan, MTV hesabında kullanılan matrah değerleri de 2025'te yüzde 25.49 oranında artacak.

EN DÜŞÜK MTV 6 BİN 66 TL OLACAK

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalan ve vergisiz fiyatı 326 bin 196 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 6 bin 66 TL MTV ödeyecek.

Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 326 bin 149 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 10 bin 568 TL yıllık MTV ödeyecek.

Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 326 bin 149 bin TL ile 571 bin 356 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 11 bin 629 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 571 bin 356 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 12 bin 690 TL MTV ödeyecek. Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 289 bin 503 TL olacak. Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor. CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLEBİLİYOR MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti. REKLAM 2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.

2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti. 2023'te de yüzde 122.93 olarak açıklanan Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 61.5'e düşürülmüştü. 2024 ve 2025 yıllarında ise Yeniden Değerleme Oranı herhangi bir değişiklik olmadan MTV oranlarının belirlemesinde geçerli olmuştu.