Manisa'da kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ahmet Özen yönetimindeki otomobil, Kula ilçesinde kontrolden çıktı.

OTOMOBİL SAVRULUP TAKLA ATTI

DHA'daki habere göre Özen’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına savrularak takla attı. Otomobil sürücüsü Özen ile yanında bulunan eşi Ayşe Özen ağır yaralandı.

KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Özen ve eşi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİSİ DE HAYATA VEDA ETTİ

Ahmet Özen ve eşi Ayşe Özen, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.