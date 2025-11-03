Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine sonrası kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

23. YIL MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirterek iktidardaki 23. yılı şanla ve şerefle geride bırakıp 24. yıldan gün almaya başladıklarını söyledi; ilk günkü heyecan, coşku ve gururu koruduklarını vurgulayıp millete teşekkür etti.

TÜRKİYE YÜZYILI VE ULUSLARARASI VİZYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, içeride ve dışarıda Türkiye Yüzyılı hedefiyle yoğun bir gündem yürüttüklerini, temaslarda Türkiye’nin büyüyen ve güçlenen konumunun bizzat görüldüğünü aktardı; TOGG’un Kuveyt Emiri ile Umman Sultanı’na hediye edilmesini bu vizyonun sembollerinden biri olarak niteledi.

İÇ SİYASET VE MUHALEFET ELEŞTİRİSİ

Muhalefetin yeni genel başkanına başlangıçta bir şans tanındığını ifade eden Erdoğan, verilen sözlerin tutulmadığını ve iç siyaset tartışmalarının yurt dışına taşınmasının yanlış olduğunu belirtti; bu hatalı çizgiden dönülmesi gerektiğini, bunun kısa sürede fark edileceğine inandığını dile getirdi.

SOSYAL KONUT HAMLESİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir’de tanıtımı yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde 500 bin, İstanbul’da 100 bin konut ve TOKİ aracılığıyla 15 bin kiralık konut planlandığını açıkladı; başvuruların 10 Kasım 2025’te başlayacağını, kuraların Aralık’ta çekileceğini ve ilk teslimlerin Mart 2027’de yapılacağını bildirdi. SAVUNMA SANAYİİ VE TESLİMATLAR Avrupa’nın ilk 3, dünyanın ilk 5 tesisi arasında gösterilen Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açıldığını hatırlatan Erdoğan, ana muharebe tankı ALTAY’ın ilk teslimatının yapıldığını, 6 yıl içinde 250 ALTAY’ın TSK envanterine kazandırılacağını söyledi; KAAN’ın takvime uygun ilerlediğini, HÜRJET’le birlikte zirveyi zorlayacaklarını vurguladı. CUMHURİYET BAYRAMI VE TEŞEKKÜR Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünün yurt içinde ve dışında coşkuyla kutlandığını belirten Erdoğan, resepsiyona katılan tüm misafirlere ve gönderdiği hediyeyle tebriklerini ileten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti; Türkiye Yüzyılı hedefi için ittifak ve milletle birlikte çalışma kararlılığını yineledi.

MİLLET BAHÇESİ VE AFET HAZIRLIĞI Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin 1 milyon 215 bin metrekarelik alanıyla hizmete açıldığını duyuran Erdoğan, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, sergi alanı ve millet kıraathanesi gibi donatılara dikkat çekti; alanın afet anlarında büyük bir toplanma merkezi olarak da kullanılacağını söyledi. DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE HİZMET VURGUSU Son kabine toplantısından bu yana yoğun uluslararası temaslar yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, Ankara ve İstanbul’da kabuller gerçekleştirdiklerini ifade etti; milletin güvenine layık olmak için tevazu ve gayretle çalıştıklarını, 86 milyon için rehavete kapılmadan ter dökmeyi sürdüreceklerini belirtti. TURİZMDE BÜYÜME VE HEDEF Geçen yıl 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelir elde edildiğini hatırlatan Erdoğan, 2025’in ilk dokuz ayında 49 milyon 993 bin ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelirle üç çeyrek rekoruna ulaşıldığını açıkladı; yıl sonu gelir hedefini 64 milyar dolar olarak paylaşıp kişi başı gecelik harcamanın 116 dolara çıktığını, genel ortalamanın 103 dolar olduğunu söyledi. SEKTÖR STANDARTLARI VE KARTALKAYA YANGINI Turizmi deniz-kum-güneşin ötesine taşıdıklarını belirten Erdoğan, sağlık, kültür, inanç ve spor turizmi alanlarında çeşitlenmenin sürdüğünü ifade etti; Kartalkaya’daki otel yangınında yitirilen 78 canın acısının taze olduğunu, yargı sürecinin takipçisi olacaklarını ve standartlara uymayanlara taviz verilmeyeceğini vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGE TURİZMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu’nun tabii ve tarihi zenginliklerine rağmen turizmde geri kalmasının en büyük nedeninin terör olduğunu söyledi; Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında İstanbul kadar Diyarbakır’ın, Antalya kadar Van’ın, Bursa kadar Bitlis’in kazanacağını ve 86 milyonun tamamının fayda göreceğini dile getirdi. BİRLİK, BERABERLİK VE GELECEK MESAJI Terörle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle bir yere varılamayacağını vurgulayan Erdoğan, bu coğrafyada mazinin ve geleceğin ortak olduğunu ifade etti; ayrılığa düşmeden birbirine güvenen bir toplumla müreffeh yarınların birlikte inşa edileceğini belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.