Ekim enflasyonu açıklandı

TÜİK ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon yıllık yüzde 32.87, aylık yüzde 2.55 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 37.15 olarak hesaplandı.

Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,87 artış, ulaştırmada yüzde 27,33 artış ve konutta yüzde 50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,44, ulaştırmada yüzde 4,34 ve konutta yüzde 7,75 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Ekim 2025:

Üç ana harcama grubunun aylık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,41 artış, ulaştırmada yüzde 1,07 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,83, ulaştırmada yüzde 0,16 ve konutta yüzde 0,45 oldu.

ZAM ŞAMPİYONU GİYİM Ekim ayında fiyatı en çok artan temel başlık ise erkek giyim oldu. Erkek giyim fiyatları aylık yüzde 15.18 artarken, bunu yüzde 13.91 ile kadın giyim ve yüzde 13.83 ile çocuk giyim takip etti. Temel başlık Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) Erkek giyim 15.18 11.69 Kadın giyim 13.91 5.71 Çocuk giyim 13.83 2.98 Taze sebzeler (patates hariç) 13.77 18.51 Toz kakao 11.40 70.65 Kadın ayakkabısı 10.51 6.02 Çocuk ve bebek ayakkabısı 9.52 5.46 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 8.70 55.16 Makarna çeşitleri 7.83 36.73 Pirinç 6.93 26.79 Bebek giyim 6.88 5.71 Erkek ayakkabısı 6.77 5.31 Yumurta 6.50 53.02 Kuru baklagiller 6.26 24.67 Taze balık 6.15 59.90 Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.) 5.97 33.58 Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 5.59 44.32 Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar 5.48 26.81 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 5.47 42.39 Tavuk eti 5.47 13.03 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,43, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,72 artış olarak gerçekleşti. Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ekimde aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,81 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü. Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 2,7 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti. Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 34,67 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE " göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 31,93 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.