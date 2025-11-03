Habertürk
        Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar aşk yaşıyor

        Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar aşk yaşıyor

        Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 08:32 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:52
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikteliği geçtiğimiz yıl sona eren Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir ilişkiye başladı.

        Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi
        Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi

        Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar, birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıdı. İkili, aynı karede yer aldıkları fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bebek'teki bir mekânda eğlenen Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın sohbetleri sırasında 'Evlilik anlaşması' üzerine konuştukları duyuldu.

        Şahinkaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada; "İlişkimiz yeni başladı. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Evlilik anlaşması da aramızdaki geyik muhabbetiydi" dedi.

        #nilperi şahinkaya
        #Baturalp Bekar

