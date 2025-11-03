Çatal, bıçak, kaşık… Her sofrada aynı sırayla diziliyor olabilir ama her ülkede aynı anlamı taşımıyor. Kimi yerde elle yemek samimiyet, kimi yerde sessizce çorba içmek saygısızlık. Dünyanın dört bir yanında sofralar yalnızca karın doyurmak için değil, kültürlerin yansıması olarak kuruluyor. İşte dünyanın en ilginç yemek alışkanlıkları!