Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görünmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 24, Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 19, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 21, Parçalı bulutlu DENİZLİ: 24, Parçalı bulutlu MUĞLA: 24, Parçalı bulutlu ADANA: 32, Az bulutlu ANTALYA: 27, Az bulutlu HATAY: 27, Az bulutlu ISPARTA: 23, Az bulutlu REKLAM ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 20, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 20, Parçalı bulutlu DÜZCE: 19, Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 18, Parçalı bulutlu SİNOP: 21, Parçalı bulutlu AMASYA: 20, Parçalı bulutlu SAMSUN: 19, Parçalı bulutlu TRABZON: 19, Parçalı bulutlu RİZE: 20, Parçalı bulutlu ERZURUM: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 20, Parçalı ve az bulutlu VAN: 16, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 27, Az bulutlu DİYARBAKIR: 25, Az bulutlu GAZİANTEP: 26, Az bulutlu MARDİN: 23, Az bulutlu SİİRT: 24, Az bulutlu