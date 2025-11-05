Habertürk
Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat | SON DAKİKA HABER

        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış var. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 07:09 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:03
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görünmesi bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 24, Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 19, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 21, Parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 24, Parçalı bulutlu

        MUĞLA: 24, Parçalı bulutlu

        ADANA: 32, Az bulutlu

        ANTALYA: 27, Az bulutlu

        HATAY: 27, Az bulutlu

        ISPARTA: 23, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 20, Parçalı bulutlu

        DÜZCE: 19, Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 18, Parçalı bulutlu

        SİNOP: 21, Parçalı bulutlu

        AMASYA: 20, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 19, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 19, Parçalı bulutlu

        RİZE: 20, Parçalı bulutlu

        ERZURUM: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 16, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 27, Az bulutlu

        DİYARBAKIR: 25, Az bulutlu

        GAZİANTEP: 26, Az bulutlu

        MARDİN: 23, Az bulutlu

        SİİRT: 24, Az bulutlu

        #hava durumu istanbul
        Yazı Boyutu
