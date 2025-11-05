Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding AŞ ile Investco Holding AŞ'ye kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding ve Hat Holding yetkilileri hakkında, “Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu. El konulan payların yönetimi
İçin TMSF kayyum olarak atandı.
NE OLMUŞTU?
Investco Holding soruşturması kapsamında, aralarında Nihat Özçelik’in olduğu 13 şüpheli tutuklanmış, ünlü ekonomist Işık Ökte’nin arasında olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.