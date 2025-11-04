Bazı futbolcular, eşlerinin veya sevgililerinin adlarını futbol ayakkabısına yazdırarak, aşklarını bu şekilde de göstermek istiyor. O futbolcular arasına Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi de katıldı.

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra mutluluğu bulduğunu dile getirdiği Arjantinli oyuncu - şarkıcı China Suárez ile nişanlanan Mauro Icardi, her fırsatta paylaştığı fotoğraflarla aşkını gözler önüne seriyor.

REKLAM advertisement1

Mauro Icardi, China Suárez'in adını futbol ayakkabısına yazdırarak aşkını bu yolla da ifade etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE CANER ERKİN DE YAZDIRDI

Fenerbahçe'nin Portekiz takımı Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu da eşi Ceren Aktürkoğlu'nun adını kramponuna yazdırmıştı.

REKLAM

Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile mayıs ayında evlenmişti.

Şimdilerde, birinci lig takımlarından Sakaryaspor'un forması giyen Caner Erkin, önceki yıllarda eşi Şükran Ovalı için böyle bir jest yaptı.

Caner Erkin, futbol ayakkabısına; "Şukom" yazdırdı.