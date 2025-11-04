Habertürk
    Takipde Kalın!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı! Ekiplere ateş açtı! Etkisiz hale getirildi!

        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı! Ekiplere ateş açtı! Etkisiz hale getirildi!

        Muğla'da bir evi ateşe veren 33 yaşındaki Rıdvan Can Kayakurt, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki 2 jandarma personelini bıçakla yaraladı. Saldırgan, bu sırada jandarmalardan birine ait silahı alıp, ekiplere ateş açtı. Jandarma personelleri tarafından vurularak yakalanan Kayakurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:17
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Muğla’nın Gökova Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında Rıdvan Can Kayakurt, Nail Mücek’in (33) evini ateşe verip, bıçakla yandaki Nevzat Gültekin’e (60) ait eve girdi.

        DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kayakurt, gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede 2 jandarma personeli bıçakla yaralandı. Bu sırada Rıdvan Can Kayakurt jandarmalardan birine ait silahı alıp, ekiplere ateş açtı.

        JANDARMANIN DURUMU İYİ, KUNDAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

        Jandarmanın uyarı ateşine rağmen direnen Kayakurt, silahla vuruldu. Yaralanan Rıdvan Can Kayakurt, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

        Kayakurt'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıdvan Can Kayakurt'un 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
