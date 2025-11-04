Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

AA'da yer alan habere göre Çelik, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

ÜÇ GÜN YAĞIŞ UYARISI

İç ve doğu bölgelerinin çoğunlukla yağışsız geçeceğini aktaran Çelik, Çarşamba günü için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağını söyledi.

HAFTA SONU TRAKYA'DA YAĞIŞ VAR

Çelik, hafta sonu ise sadece Trakya'nın batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin görüleceğini ifade etti.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Ankara'da çarşamba günü yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Çelik, İstanbul'da yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 19 ila 20 derece civarında olacağını söyledi.

İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, yarın, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağını ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında olacağını aktardı.