        Araştırma: Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesi yavaşlatılabilir

        Araştırmaya göre, günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        ABD'de yapılan araştırmada, günde 3 bin veya daha fazla adım atmanın, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.11.2025 - 15:00
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        ABD'de Mass General Brigham Hastanesinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, yaşları 50 ile 90 arasında değişen 296 kişi 14 yıl boyunca takip edildi.

        Bu kapsamda, katılımcıların bilişsel performansları her yıl ölçüldü, adım sayıları pedometrelerle kaydedildi ve beyinlerindeki amiloid ile tau protein düzeyleri PET taramalarıyla incelendi.

        Buna göre, başlangıçta beyinlerinde yüksek miktarda amiloid bulunan kişilerde Alzheimer riski daha fazlaydı, ancak bu kişiler arasında daha fazla yürüyenlerde bilişsel gerileme oranı daha yavaş ve tau birikimi daha geç ilerledi.

        Genellikle sağlıklı bir yaşam tarzı için günde 10 bin adım atılması tavsiye edilse de araştırmada, günde 3 ila 5 bin adım atan kişilerde bilişsel gerilemenin ortalama 3 yıl, 5 ila 7 bin adım atanlarda ise 7 yıl geciktiği tespit edildi.

        Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Wai-Ying Wendy Yau, sonuçların az miktarda egzersizin bile fayda sağladığını göstermesinin cesaret verici olduğunu belirtti.

        Çalışmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

