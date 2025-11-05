Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Kocaeli'nde yürek yakan olay Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim’de yaşanmıştı.

ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK CAN VERDİ

7 katlı binanın çökmesi sonucu dairelerden birinde kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetmişti.

DİLARA ENKAZDAN YARALI ÇIKARILDI

DHA'daki habere göre ailenin büyük kızı olan Dilara Bilir (18) ise enkazdan yaralı kurtarılıp, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE ACI HABER VERİLDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilara Bilir’in durumu iyiye gidince normal servise alındı. Dilara Bilir’e, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini kaybettiği bilgisi verildi.

AMCASININ EVİNDE KALACAK

Büyük üzüntü yaşadığı bildirilen Dilara Bilir’in, hastaneden taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalmak istediği belirtildi.