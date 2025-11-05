Habertürk
        Kastamonu haberleri: Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, üç gün önce, mantar toplamak için evlerinden ayrıldıkları ihtimali üzerinde durulan ve kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye ile oğlu 5 yaşındaki Osman Helvacı'yı bulmak için günün ışımasıyla birlikte yeniden çalışmalara başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 07:49 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:04
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı (5), 2 Kasım Pazar günü, mantar toplamak üzere evlerinden ayrıldı.

        KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

        Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları önceki gün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        RESMİ KURUMLAR ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

        AA'daki habere göre Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalışması başlattı.

        DRONE İLE HAVADAN TARAMA YAPILDI

        AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide drone ile havadan da arama yapıyor.

        EN SON GÖRÜLDÜĞÜ YERLERE BAKILDI

        Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

        CAMİLERDEN ANONS YAPILDI

        Kaybolan anne ve oğlunun son olarak görüldüğü köylerdeki camilerden, "Pazar günü Bozkurt'ta bir bayan ve yanında 5 yaşında bir erkek çocuğu kaybolmuştur. En son köyümüz sınırları içerisinde görülmüştür. Duyan, gören ve bilenlerin jandarmaya haber vermeleri önemle rica olunur" anonsu yapılıyor.

        ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından arama çalışmalarına katılan görevlilere su ve yiyecek ikramında bulunuldu. Dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmalarına bu sabah itibarıyla yeniden başlandı.

