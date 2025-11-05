2026'da işyeri sigortalarında fiyat yarıya inecek

Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, yabancı sigorta şirketlerinin Kahramanmaraş depremlerinden sonra ödedikleri 5 milyar dolar hasarı 3 yılda geri aldıklarını (pay back) oysa bunun normalinin 8 yıl olduğunu kaydederek, "Türkiye'ye haksızlık yapıldı. Reasürans maliyetleri nedeniyle bazı işyerleri poliçeye ulaşamadı. 2026 yenilemelerinde geri ödemeler biteceği için eğer bu maliyetlerle devam ederlerse reasürans şirketleri çok ciddi kar edecekler. Çünkü deprem öncesi 1 olan maliyeti bu yıl 10 birim olarak ödedik. Ben bunu kendilerine söyledim. Önümüzdeki yıl yapacağımız yangın işyeri ve mühendislik sigortalarının maliyeti bir önceki yılın yarısı kadar olacaktır. Çünkü eski reasürans maliyetleri olmayacak. Benim maliyetlerim ciddi azalacak. Bir çok sigorta şirketinin de önemli ölçüde bu trendden faydalanacağını düşünüyorum. Pay back bittiği için reasürans şirketleri rahatlar. Binde 5 ile poliçesini alan birisi binde 2,5 gibi bir rakama poliçeye ulaşacak. Avrupa reasürans pazarında destek bulamazsak başka pazarlara bakarız" diye konuştu.

REKLAM advertisement1

REKLAM

KASKODA EN DİP NOKTADAYIZ

Kasko sigortası konusunda bilgi veren Karahançer, şunları söyledi: "Bu alanda 100 sigorta poliçesi satıyorsunuz yılda ortalama 12 kaza oluyor. Trafik sigortasında ise her 100 poliçeye karşı 3 hasar dosyası açıyorsunuz. Yani şu andaki fiyatı matematikle açıklayamazsınız. Ancak serbest piyasa ile açıklanabilir. Serbest piyasada bir ürün çıkar, daha çok satmak için fiyatları indirmeye başlarsınız. Rekabet nedeniyle belli bir seviyeye kadar indirirsiniz. Tüketicilerin en çok kazandığı zamandır bu. Sonra sigorta şirketleri tekrar para kaybetmeye başlar. Biz şu anda bu döngünün dibindeyiz. Bu fiyatlar sonra yavaş yavaş artışa geçecektir."

ASGARİ ÜCRETTE SINIR YÜZDE 28 Trafik sigortasında da herşeyin yolunda olduğunu belirten Karahançer, şu andaki maliyet ve primler gözönüne alındığında sigorta şirketlerini zorlayacak bir durumun olmadığını belirterek "Trafik sigortasının maliyetini dövizle açıklayabilirsiniz. Ortalama 170, 180 bazen 200 dolar civarında bir trafik sigortasının maliyeti var. Poliçe satış maliyeti 200 doların üstünde olduğu sürece insanlar çok mutsuz olmazlar. Şu anda fiyatlar aşağı yukarı bu aralıkta. Piyasa oturdu. Serbest piyasaya da geçilebilir. Piyasa oturdu. Tabi bu hesabı yaparken mali karı da hesaba katmanız gerekiyor " şeklinde konuştu. REKLAM Trafik sigortasında maliyeti artıracak konunun asgari ücretteki artış olacağını ifade eden Karahançer, "Eğer asgari ücret çok fazla artarsa trafik sigortası primleri yükselişe geçer ve pahalı hale gelir. Yüzde 28'e kadar iyi yüzde 28'in üstü sigorta şirketlerini rahatsız eder" dedi. Karahançer faizdeki düşüşün ise mali karı azaltsa da enflasyonu azaltacağı için asgari ücret beklentilerini düşüreceği için sigorta şirketlerinin bilanço dengesini bozmayacağını ifade etti. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MALİYETLERİ ARTIRIYOR Karahançer, Türkiye sigorta sektörünün 1,2 trilyon lira civarında bir prim üretimi ile yılı tamamlayacağını belirterek, "Türkiye ekonomisi dinamik, böyle olunca sigorta sektörü her zaman büyüyor. Bu bizim en önemli özelliğimiz" dedi.

İklim değişikliği nedeniyle hasarların ve maliyetlerin arttığını söyleyen Karahançer, "Buna karşın tek yapabileceğimiz, alabileceğimiz tek önlem fiyatları artırmak" diye konuştu.