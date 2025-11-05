Habertürk
        Bitcoin hazirandan bu yana ilk kez 100 bin doların altına indi - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin hazirandan bu yana ilk kez 100 bin doların altına indi

        Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli davranması ve teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle 23 Haziran'dan bu yana ilk defa 100 bin doların altına geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 00:38 Güncelleme: 05.11.2025 - 01:19
        Bitcoin aylar sonra ilk kez 100 bin doların altında
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,5 azalarak 3 trilyon 310 milyar dolara geriledi.

        Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8’den fazla düşerek 23 Haziran’dan bu yana ilk defa 100 bin doların altına indi.

        AA'nın haberine göre; TSİ 23.40 itibarıyla 100 bin 768 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 10,6 oldu.

        Yatırımcılar, özellikle ABD teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelerle ilgili endişelere odaklanırken, bu aşırı değerlendirmenin dünya çapındaki yatırımcıları daha temkinli hale getirmesi dikkati çekiyor.

        Analistler, yatırımcıların Fed’in faiz görünümü konusunda temkinli davrandığını belirterek, başta Asya piyasaları olmak üzere, yüksek değerlemeler ve olası bir düzeltmeyle ilgili uyarıların giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığına dikkati çekiyor.

        Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 10,6 değer kaybederek 3 bin 210 dolar seviyesine geriledi.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        Habertürk Anasayfa