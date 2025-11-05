Habertürk
        Haberler Dünya New York'un ilk Müslüman Belediye başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı | Dış Haberler

        New York'un ilk Müslüman Belediye başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı

        ABD'nin ve dünyanın yakından takip ettiği New York Belediye Başkanlığı seçimi Demokrat aday Mamdani'nin zaferiyle sonuçlandı. 34 yaşındaki Mamdani, New York'un en genç ve ilk Müslüman belediye başkanı oldu. Seçim zaferinin ardından konuşan Mamdani, kendisini destekleyenlere teşekkür etti ve "New York, göçmenler şehri olmaya devam edecek; göçmenler tarafından inşa edilmiş, göçmenler tarafından desteklenen ve bu gece itibarıyla bir göçmen tarafından yönetilen bir şehir" dedi. "Yeniden doğmuş bir şehrin havasını soluyoruz" diyen Mamdani, ABD Başkanı Trump'a da seslendi ve "Donald Trump, izlediğini bildiğim için sana iki kelime söylemek istiyorum: Sesi aç!" dedi.

        Giriş: 05.11.2025 - 06:48 Güncelleme: 05.11.2025 - 08:50
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        New York'un Demokrat Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani, şehrin ilk Müslüman ve en genç belediye başkanı oldu. Mamdani, dört yıl önce istifa eden eski Demokrat Vali Andrew Cuomo'yu yendi.

        New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sini alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

        Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83’ü sayıldı.

        AP’nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

        Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,4’te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.

        "TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN BAŞARDIK"

        Seçim zaferinin ardından konuşan Mamdani, "New York, göçmenler şehri olmaya devam edecek; göçmenler tarafından inşa edilmiş, göçmenler tarafından desteklenen ve bu gece itibarıyla bir göçmen tarafından yönetilen bir şehir" dedi.

        Bugünün insanlık için daha iyi bir günün başlangıcı olduğunu söyleyen Mamdani, "Hatırlayabildiğimiz kadarıyla, New Yorklu emekçilere zenginler ve güçlü bağlantıları olan kişiler tarafından gücün onların elinde olmadığı söylendi. Ve yine de, son 12 ayda daha büyük bir şeye ulaşmaya cesaret ettiniz. Bu gece, tüm zorluklara rağmen, bunu başardık." dedi.

        "Dostlarım, siyasi bir hanedanı devirdik" diyen Mamdani, rakibi Cuomo'ya hayatında başarılar dilediğini ve bu gece onun adını son kez andığını söyledi.

        Mamdani, kampanyasına güç veren çeşitli New York seçmen gruplarını vurguladı ve bunlar arasında "Yemenli bakkal sahipleri" ve "Senagelli taksi şoförleri", Özbek hemşireler ve Etiyopyalı "teyzeler" olduğunu söyledi.

        "YENİDEN DOĞMUŞ BİR ŞEHRİN HAVASINI SOLUYORUZ"

        "New York, bu anı içinize çekin" diyen Mamdani, "Bildiğimizden daha uzun süredir nefesimizi tuttuk. Yenilgiyi bekleyerek tuttuk. Tuttuk çünkü ciğerlerimizden sayısız kez hava çekildi. Tuttuk çünkü nefes verecek gücümüz yok, bu kadar çok fedakarlık yapan herkese teşekkürler. Yeniden doğmuş bir şehrin havasını soluyoruz."

        "TRUMP İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

        Mamdani seçim zaferini kutlarken doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi ve Cumhuriyetçi Parti'ye, "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi geçmeniz gerekecek" dedi.

        Mamdani, "Donald Trump, izlediğini bildiğim için sana iki kelime söylemek istiyorum: Sesi aç!" dedi.

        Mamdani kimdir?

        Uganda'nın Kampala kentinde doğan Mamdani, yedi yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a taşındı. Bronx Fen Lisesi'ne gitti ve daha sonra Bowdoin Koleji'nden Afrika Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı. Burada Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler Derneği'nin kampüs şubesini kurdu.

        Şehrin ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani, seçim kampanyasında geniş kitlelere seslendi. Tamamen Urduca bir seçim videosu videosu yayınladı ve içine Bollywood film klipleri ekledi. Bir diğerinde ise İspanyolca konuştu.

        Mamdani, 27 yaşındaki Suriyeli sanatçı eşi Rama Duwaji ile Brooklyn'de yaşıyor. Annesi Mira Nair ünlü bir film yönetmeni, babası Profesör Mahmood Mamdani ise Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor. Her iki ebeveyni de Harvard mezunu.

        KENDİNİ "DEMOKRATİK SOSYALİST" OLARAK TANIMLIYOR

        34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

        Kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Mamdani, kampanyasının merkezine "yaşamı daha erişilebilir kılmayı" yerleştirdi. Yüksek gelirli bireyler ve şirketlere uygulanacak yeni vergilerle finanse edilecek sosyal programları genişletme sözü verdi.

        Mamdani, yalnızca birkaç ay önceye kadar New York Eyalet Meclisi'nde görev yapan nispeten tanınmamış bir isimdi. Ancak kampanyasının internet üzerinden hız kazanmasıyla yaz aylarında Demokrat Parti ön seçimlerinde zafer elde etti ve ulusal çapta dikkat çekti.

        TRUMP MAMDANİ'Yİ SIK SIK HEDEF ALDI

        ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir New York'ta gerçekleşecek seçimleri yakından takip etti ve Mamdani'yi sık sık 'komünist' olarak nitelendirerek hedef aldı.

        Trump, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda seçmenlere Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'yı geçerek Cuomo'ya oy vermeleri yönünde çağrıda bulundu. ABD Başkanı, Mamdani'nin seçimi kazanması durumunda New York'a verilen federal fonları kısmakla tehdit etti.

        Trump, Mamdani'ye yönelik saatler önce yaptığı açıklamada, "Kanıtlanmış ve kendini Yahudi düşmanı olarak tanımlayan Zohran Mamdani'ye oy veren her Yahudi aptaldır" dedi.

        Trump'ın yanı sıra Elon Musk da Cuomu'yu desteklediği yönünde açıklama yapmıştı.

        VIRGINIA VE NEW JERSEY'DE DEMOKRATLAR KAZANDI

        Öte yandan New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57’sini alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 42,5’te kaldı.

        Virginia’daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,1’ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.

