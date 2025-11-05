New York'un ilk Müslüman Belediye başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı

New York'un Demokrat Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani, şehrin ilk Müslüman ve en genç belediye başkanı oldu. Mamdani, dört yıl önce istifa eden eski Demokrat Vali Andrew Cuomo'yu yendi.

New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sini alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83’ü sayıldı.

AP’nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,4’te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.

Seçim zaferinin ardından konuşan Mamdani, "New York, göçmenler şehri olmaya devam edecek; göçmenler tarafından inşa edilmiş, göçmenler tarafından desteklenen ve bu gece itibarıyla bir göçmen tarafından yönetilen bir şehir" dedi.

Bugünün insanlık için daha iyi bir günün başlangıcı olduğunu söyleyen Mamdani, "Hatırlayabildiğimiz kadarıyla, New Yorklu emekçilere zenginler ve güçlü bağlantıları olan kişiler tarafından gücün onların elinde olmadığı söylendi. Ve yine de, son 12 ayda daha büyük bir şeye ulaşmaya cesaret ettiniz. Bu gece, tüm zorluklara rağmen, bunu başardık." dedi.

"Dostlarım, siyasi bir hanedanı devirdik" diyen Mamdani, rakibi Cuomo'ya hayatında başarılar dilediğini ve bu gece onun adını son kez andığını söyledi.

Mamdani, kampanyasına güç veren çeşitli New York seçmen gruplarını vurguladı ve bunlar arasında "Yemenli bakkal sahipleri" ve "Senagelli taksi şoförleri", Özbek hemşireler ve Etiyopyalı "teyzeler" olduğunu söyledi.

"YENİDEN DOĞMUŞ BİR ŞEHRİN HAVASINI SOLUYORUZ"

"New York, bu anı içinize çekin" diyen Mamdani, "Bildiğimizden daha uzun süredir nefesimizi tuttuk. Yenilgiyi bekleyerek tuttuk. Tuttuk çünkü ciğerlerimizden sayısız kez hava çekildi. Tuttuk çünkü nefes verecek gücümüz yok, bu kadar çok fedakarlık yapan herkese teşekkürler. Yeniden doğmuş bir şehrin havasını soluyoruz."