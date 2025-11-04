Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, "Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben bunu taşımak için buradayım, kaçmak için değil." ifadelerini kullandı. Başkan Adalı ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın'ın da görevine devam edeceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 21:09 Güncelleme: 04.11.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu toplantısının ardından gündeme ve tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

          İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

        • 2

          "KAÇMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"

          "Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek; çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben bunu taşımak için buradayım, kaçmak için değil. Bir camianın onurunu korumak için emek veren insanlar, göz göre göre böyle bir yanlışa izin verir mi? Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bir bu kalmıştı! Bunu da yaşayalım. Hiç kimseden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık bir şekilde bunu yaparız."

        • 3

          "OPERASYON ÇEKİLİYOR"

          "Her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun ve aynı oyuncular. Beşiktaş seyirci değil ve bu oyunu ezberledi. Bu ciddi bir operasyon! Amaç Beşiktaş'ı tekrar seçime götürmek, istikrarsız yapmak. Bizim geliştirdiğimiz projelerde gözleri var. Beşiktaş'a kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amaçları Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağının kontrolü vermek. Amaçları Beşiktaş değil, kaynakları ama biz buna izin vermeyeceğim."

        • 4

          "BAŞKAN OLMAK İSTEYEN ÇIKSIN!"

          "Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kasiyer basamağı değildir. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, gelmiş ve geçmişle hesabı olmayan, Beşiktaş'ı şahsi menfaati için kullanmayacak adayı ben destekleyeceğim!"

        • 5

          "O DEVİR BİTTİ"

          "Sizi ne rahatsız etti? Yönetimlerin keyfine göre değil, hesap verebilir şekilde görev yapmasını teklif etmem mi sizi rahatsız etti? Beşiktaş kongrelerini iş, sektör halinde getirdiniz! Bu düzenin bozulacağından korkuyorsunuz, korkun! Beşiktaş'ı size malzeme etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı kurumsal bir yapıya kavuşturduk. "Ben yaptım" devri bitti!"

        • 6

          "'ŞAMPİYONLUK KELİMESİNİ ERKEN KULLANDIM"

          "Tartışmalı 20 gün... Kulübün en büyük borç ödemesini yaptık, kurumsal yapı reformunu başlattık. Beşiktaş, artık geleceğini planlayan bir kulüp. Beşiktaş tarihinde kim 10 ayda bu kadar icraat yapmış? Söz değil, iş ürettik. Bizim de hatalarımız oldu. Benim de oldu. Kongrede de oldu. İletişim hataları yaptık. Taraftar yanım, bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım. Şampiyonluk kelimesini erken kullandım. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz temeli sağlam bir yapılanmadır."

        • 7

          "MÜCADELEMİZ KOLTUK İÇİN DEĞİL"

          "Beşiktaş'ın tek kuruşuna, tek değerine sahip çıkmaya devam edeceğim. Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Bunu herkes bilsin. Ben buradan giderim, problem değil, benim gitmem de mesele değil. Mesele bu koltuklara çıkar sevdası ile çıkanlar. Siz bu kötülükleri bana değil, Beşiktaş'a yapıyorsunuz."

        • 8

          "SİZE SÖZ VERİYORUM"

          "Beşiktaş ile aramda güven sorunu olmaz. Camiama açıkça söylüyorum, ben söz veriyorum. Beşiktaş'ın birliğini de adaletini de sonuna kadar koruyacağım. Bu kulübün kimsenin şahsi hesaplarının küçük oyunlarının içine de sokmayacağım! Ben sözümü veriyorum, siz inanın. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacağız."

        • 9

          "SERGEN YALÇIN DEVAM EDİYOR"

          "Futbol komitesini hayata geçirdik. Sergen Hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Sergen Hocamız görevinin başındadır ve en ufak bir problemimiz yoktur."

        • 10

          "HİSSE SATMA PLANIMIZ YOK"

          "Hisse satma planımız yok. Olursa, paranın gideceği yeri söyledik. Yine gidip banka borçlarını ödeyeceğiz. Başka bir yere kullanma durumu olmaz. Az önce arkadaşlarım bildirdi. O izni alıp gerektiği zaman, sermaye artışını yapacağımız zaman kullanabiliriz. İlk başta yaptığımız sermaye artışı planımızda hiçbir değişiklik yok. Yine gidip bankalara borcumuzu ödeyeceğiz."

        • 11

          "TEKNİK HEYETLE KONUŞTUK"

          "Derbiyi konuştuk. Maalesef iş artık şanssızlıklar serisine bağlandı. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Şunu net söyleyebilirim, maçtan sonra teknik heyet ile de konuştuk. Sergen Hoca'nın oynatmak istediği bir oyun sistemi var, kırmızı karta kadar olan bölümde bunu gördük. Bütün şeyimiz o 25-30 dakikalık bölümü tüm 90 dakikaya yaymaları. 90 dakikaya yaydıkları takdirde, Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz. Samimi söylüyorum."

          "TOPLANTIMIZ VAR"

          Derbi sonrası Orkun Kökçü ile konuştunuz mu?

          Serdal Adalı: "Ümraniye'ye yarın gideceğim. Yarın toplantımız var."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa