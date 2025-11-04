Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!

"KAÇMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"

"Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek; çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben bunu taşımak için buradayım, kaçmak için değil. Bir camianın onurunu korumak için emek veren insanlar, göz göre göre böyle bir yanlışa izin verir mi? Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bir bu kalmıştı! Bunu da yaşayalım. Hiç kimseden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık bir şekilde bunu yaparız."