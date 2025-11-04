Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ta gözler kritik Antalyaspor deplasmanına çevrildi. Fenerbahçe yenilgisi sonrası eleştirilerin odağı olan Sergen Yalçın için bu maçtan olumsuz bir sonuç çıkması halinde milli arada sıcak gelişmeler yaşanabilir
Derbi maçta Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş'ta gözler Antalyaspor maçına çevrildi.
Son 5 maçta 10 puan kaybeden siyah-beyazlılar, zirvenin 12 puan gerisine düşerken hem yönetime hem de Sergen Yalçın'a olan eleştiriler sürüyor.
İkinci döneminde siyah-beyazlıların başında çıktığı 10 maçta sadece 4 kez kazanabilen Yalçın, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Yalçın, son oynanan Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü'nün kırmızı kartının ardından sert itirazları nedeniyle tribüne gönderilmişti.
Göreve geldiği günden bu yana sorunlardan bahseden ve özellikle scout şefi Eduard Graf'a yönelik ağır eleştirileriyle dikkat çeken Yalçın, bir türlü istenen sonuçların gelmemesi nedeniyle tepkilerin hedefinde yer alıyor.
Yalçın ve siyah-beyazlılar için Antalyaspor karşılaşması kritik bir önem taşıyor. Akdeniz deplasmanında kayıp yaşanması halinde girilecek milli arada sıcak gelişmeler yaşanabileceği bildirildi.
