        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: 2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta oynarken kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki Leyla Şaylı, yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:55 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:57
        Şanlıurfa'da kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo dağıtımı yapılan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, hareket ettiği sırada Leyla Şaylı'ya (2) çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre durumu fark eden sürücü, küçük Leyla'yı aracıyla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Leyla Şaylı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

        CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Leyla Şaylı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden hareket eden aracın önünden geçen Leyla Şaylı’ya çarptığı, çevredekilerin panikle yardıma koştuğu, sürücünün de yaralı çocuğu araca alarak hastaneye götürdüğü anlar da görüntülerde yer aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

