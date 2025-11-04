Bakan Şimşek açıkladı: Manipülasyonun cezası artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan, bankacılık ağırlıklı finans modelinden sermaye piyasaları odaklı bir finans modeline geçiş yapmak istediklerini belirtti.

Şimşek, bu geçişin Türkiye hedeflerini gerçekleştirmemiz güçlü bir destek sağlayacağını vurguladı.

"Bizim kaynaklarımızı üretken alanlara uzun vadeli projelere ve yatırımlara yönlendirmemiz gerekiyor" dedi. Bakan, bunun bankacılık sisteminden yapılmasının kolay olmadığını da belirtti.

Türk Lirası'na ilgiyi artırmak istediklerini belirten bakan, bunun da sermaye piyasaları ağırlıklı bir modeli gerektirdiğini söyledi.

2025 yılının ilk 9 ayına bakıldığında toplam finansmanın yüzde 34'e yakını sermaye piyasalarından temin edildiğini paylaşan Şimşek, varmaya çalışılan noktanın da bunun benzeri ve ötesi olduğunu açıkladı.

Sermaye piyasalarına ilginin arttığını söyleyen Mehmet Şimşek, tahvil ve kira sertifikası ihracı alanlarını çok önemsediğini ifade etti. Bunun için ise fiyat istikrarının en önemli husus olduğunu vurguladı.

Bakan, özellikle kadınların halka açık şirketlerde yönetim kurulunda temsili hususunu çok değerli bulduğunu ifade etti. Burada yüzde 11'lerden yüzde 19'lara bir ilerleme olduğunu da kaydetti. Bu oranın yüzde 25'lere çıkmasını arzuladığını da sözlerine ekledi.

Bakan Şimşek manipülasyona ilişkin de şöyle konuştu:

"Manipülasyon alanında eksiklikler olduğunu bildiklerini ifade eden bakan, eksikleri gidereceklerini söyledi. Bunun için "manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üstüne çıkaracağız.

Borsa bir oyun alanı değildir. Uzun vadeli bir perspektifle gerçek bir ortaklığın tesis edilmesi esastır. Gerçek bir pay sahipliği ve gerçek bir ortaklık. Bütün konularda sektörümüzle hemfikiriz."