29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR ETTİLER

AA'da yer alan habere göre ekipler, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etti.

ŞANTAJLA PARA İSTEDİLER

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirlendi.

29 İLDE 62 ZANLI YAKALANDI

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakaladı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Adreslerdeki aramalarda 2 POS cihazı, 62 telefon, 73 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.