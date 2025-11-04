Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 8.821,58 %-0,49
        Otomobil satışlarında tarihi rekor - Otomobil Haberleri

        Otomobil satışlarında tarihi rekor

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 10'un üstünde artarak 1 milyon adet sınırını aştı. Ekim ayında ise toplam pazar yüzde 20 oranında büyüdü ve 120 bin adetlik büyüklüğe yaklaştı. Rakamlar, hem yılın ilk 10 aylık döneminde hem de Ekim ayında pazarın tüm zamanların en yüksek büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. ODMD'nin Ekim ayı raporu ile birlikte, 2025 yılı sonunda otomotiv pazarında yeni bir rekorun kırılmasının artık kesinleştiği söylenebilir. Yiğitcan Yıldız yazdı…

        Giriş: 04.11.2025 - 09:41 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:41
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 10 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 10 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.23 artarak 210 bin 414 adet olarak gerçekleşti.

        Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 oranında artarak 116 bin 149 adet olarak kayıtlara geçti.

        Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 20 artarak 90 bin 695 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 17.78 oranında büyüyerek 25 bin 454 adet olarak kayıtlara geçti.

        Bu sonuçlar, hem yılın 10 aylık döneminde hem de Ekim ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.

        Öyle ki, Ekim ayında ulaşılan pazar büyüklüğü 10 yıllık ortalamanın yüzde 60 üzerinde gerçekleşmesi ile de ayrıca dikkat çekiyor.

        ELEKTRİKLİ SATIŞLARI TAM GAZ

        ODMD raporunda, yılın ilk 10 aylık döneminde elektrikli araç satışlarındaki büyüme de dikkat çekiyor.

        Ocak-Ekim döneminde elektrikli araç pazarı yüzde 113 oranında büyüdü ve 148 bin adetlik satış rakamına ulaşıldı. Böylede toplam pazarın yüzde 18’i elektrikli araçlardan oluştu.

        Ekim ayında da elektrikli araç satışlarında yüzde 63’lük büyüme yaşandı. Geçtiğimiz ay 14 bin 523 adetlik satış işe elektrikli araçlar toplam pazarın yüzde 16’sını oluşturdu.

