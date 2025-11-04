Otomobil satışlarında tarihi rekor

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 10 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

REKLAM advertisement1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 10 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.23 artarak 210 bin 414 adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 oranında artarak 116 bin 149 adet olarak kayıtlara geçti.

REKLAM

Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 20 artarak 90 bin 695 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 17.78 oranında büyüyerek 25 bin 454 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar, hem yılın 10 aylık döneminde hem de Ekim ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.

Öyle ki, Ekim ayında ulaşılan pazar büyüklüğü 10 yıllık ortalamanın yüzde 60 üzerinde gerçekleşmesi ile de ayrıca dikkat çekiyor. ELEKTRİKLİ SATIŞLARI TAM GAZ ODMD raporunda, yılın ilk 10 aylık döneminde elektrikli araç satışlarındaki büyüme de dikkat çekiyor. Ocak-Ekim döneminde elektrikli araç pazarı yüzde 113 oranında büyüdü ve 148 bin adetlik satış rakamına ulaşıldı. Böylede toplam pazarın yüzde 18’i elektrikli araçlardan oluştu. Ekim ayında da elektrikli araç satışlarında yüzde 63’lük büyüme yaşandı. Geçtiğimiz ay 14 bin 523 adetlik satış işe elektrikli araçlar toplam pazarın yüzde 16’sını oluşturdu.