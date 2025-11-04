Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.054,91 %-0,05
        DOLAR 42,0898 %0,07
        EURO 48,5440 %0,13
        GRAM ALTIN 5.407,20 %-0,27
        FAİZ 39,82 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 64,92 %-0,51
        BITCOIN 104.127,00 %-2,56
        GBP/TRY 55,1674 %-0,23
        EUR/USD 1,1525 %0,04
        BRENT 64,29 %-0,92
        ÇEYREK ALTIN 8.840,77 %-0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ASO Başkanı: “Rekabet gücünü sadece döviz kuru belirlemiyor” - İş-Yaşam Haberleri

        ASO Başkanı: “Rekabet gücünü sadece döviz kuru belirlemiyor”

        Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, özeleştiri yaparak, sanayicinin rekabet gücünü sadece döviz kuru ya da işçilik maliyetinin değil teknoloji, Ar-Ge, fikri mülkiyet ve markanın belirlediğini vurguladı. Ardıç,  geçen yıl Türkiye'nin en zeki öğrencilerinin yüzde 8,4'ünün yurt dışına gittiğini belirterek, "Bu aslında beyin göçü değil, akıl göçü. Bedava akıl ihraç ediyoruz" dedi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 04.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Sanayi Odası (ASO) 2025 yılı meslek komiteleri ortak toplantısı Antalya’da yapıldı. ASO Başkanı Seyit Ardıç toplantının açılışında yaptığı konuşmada dün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Ekim ayı enflasyonunun aylık yüzde 2,55 açıklanmasıyla yılsonu enflasyonunun Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin üzerinde kalma olasılığının belirgin bir şekilde arttığını iddia etti. Ardıç, fiyat istikrarını sağlamak için yaklaşık 2,5 yıldır uygulanan yüksek faiz politikasının, uzun vadede maliyetleri artırarak enflasyonu yeniden besleyen bir döngüye dönüştüğünü savundu. Ardıç, “Enflasyonu durdurmak için kullanılan araç, ne yazık ki enflasyonun kaynağı haline geliyor” dedi.

        REKLAM

        Tek başına yüksek faiz politikasının enflasyonu kontrol altına almakta başarılı olamadığı gibi reel sektörü de nefessiz bıraktığını kaydeden Ardıç, bu süreçte üretim maliyetlerinin arttığını, yatırımların ertelendiğini, krediye erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi.

        ASO Başkanı Ardıç, gıda hariç alt sektörlerin tamamında olumsuz seyrin kalıcı hale geldiğini belirtti. Sanayi üretim endeksi ağustos ayında sınırlı yükseliş gösterse de alt sektörlerde genele yayılan bir artış olmadığını kaydeden Ardıç, şöyle konuştu:

        “Mevcut dezenflasyon politikası yapısal reformlarla desteklenmediği sürece, üretim yerine ithalatı daha cazip hale getiriyor. Bugün birçok sektör, üretimin değil, ithalat yapmanın daha kârlı olduğu bir noktaya doğru ilerliyor. Bu tablo maalesef sürdürülebilir değildir. Sanayisizleşmeye giden bu süreci sonlandırıp, acilen üretim ekonomisine dönmeliyiz. Enflasyonun temel ve yapısal sebeplerine yönelik tedbirler almadan, yalnızca yüksek faiz uygulayarak halkın satın alma gücünü aşındırıp, reel sektörün üretim kapasitesini zayıflatarak sorunu çözmek mümkün değildir. Sürdürülebilir fiyat istikrarı ancak talep ve arzı eş zamanlı güçlendirecek bütüncül politikalarla mümkündür.”

        REKLAM

        “SANAYİCİNİN REKABET GÜCÜNÜ SADECE DÖVİZ KURU BELİRLEMEZ”

        Ardıç, iş dünyasına da özeleştiri yaptı. Sanayicinin rekabet gücünü sadece döviz kuru ya da işçilik maliyeti değil teknoloji, Ar-Ge, fikri mülkiyet ve markanın belirlediğini kaydeden Ardıç, şöyle devam etti:

        “Teknolojiyi sanayimize entegre edemezsek, yakın gelecekte birçok firmamız ciddi ölçüde rekabet gücünü kaybedecek, hatta kapanma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Ülkemiz sanayisinin güçlü bir üretim kapasitesi var ancak katma değeri yüksek üretim oranımız hâlâ arzu edilen seviyede değil. Verimliliği artırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak ve küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmak için dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına hız vermek zorundayız.”

        Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının 2002 yılında 1,2 milyar dolar iken 2024’te 20 milyar dolara çıktığını, yaklaşık 17 kat arttığını kaydeden Ardıç, son 10 yılda imalat sanayiine 38,5 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapıldığını, bunun yüzde 45’inin yüksek teknolojiye gittiğini anlattı. Geçen yıl imalat sanayiindeki Ar-Ge harcamasının ise 6,4 milyar dolar olduğunu kaydeden Ardıç, ancak sadece Samsung firmasının geçen yıl 24 milyar dolar Ar-Ge harcaması yaptığına dikkat çekti.

        REKLAM

        “BEYİN GÖÇÜ DEĞİL AKIL GÖÇÜ”

        ASO Başkanı Ardıç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerine göre, tam burslu okuyan, yani en zeki öğrencilerin yüzde %8,3’ünün yurt dışına gittiğini belirterek, “Bu aslında beyin göçü değil, akıl göçü. Bedava akıl ihraç ediyoruz” dedi.

        Ardıç, eğitim sistemi ile sanayinin ihtiyaçlarının birbiri ile örtüşmemesinden de yakındı. Ardıç, “Kamu, üniversite ve sanayi arasında kurduğumuz bağın geometrisi bozuk. Ben bunun adına ‘Kusurlu Üçgen’ diyorum. Köşeler var, çizgiler var; ama akım yok, sinyal yok, güven yok” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ankara Sanayi Odası
        #Seyit Ardıç
        #beyin göçü
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Habertürk Anasayfa