Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi sorusuna olay cevap!

"ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAYACAĞIM"

Programda kendisine sorulan "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna Ronaldo cevap verirken şu sözleri kullandı:

"Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçak gönüllü olmayacağım."