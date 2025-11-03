Habertürk
        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz | Dış Haberler

        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğinde İstanbul'da 'Gazze' toplantısı düzenlendi. Fidan, "ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı tüm dünyadan olumlu dönüşler aldı ancak İsrail ateşkesi düzenli bir şekilde ihlal ederek insani yardımların ulaşmasına engel oluyor" dedi. Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesi konusunda ise Fidan, "BMGK'de alınacak kararla görev gücünün yetkileri ve sınırlarının önce belirlenmesi, çerçevenin çizilmesi gerekiyor. Daha sonra bir karar verilecek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:19
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı gerçekleştirildi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı.

        Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Hamas, yönetimi bir komiteye devretmeye hazır. Ancak İsrail ateşkesi düzenli olarak ihlal ediyor ve insani yardımlara hala izin vermiyor. Yardımlar depoda bekliyor. İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

        Uluslararası toplumun baskı yaratması gerekiyor.

        Orta Doğu geçmişte de krizlerin içinde olsa da her zaman ortak bir çıkış bulabilmiş bir coğrafyadır. Ateşkesi baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor.

        Gazze'ye gönderilecek görev gücünün tanımı, yetkileri ne olacak; ülkeler buna göre asker gönderip göndermeme kararını verecek. Önce taslakta anlaşılması gerekiyor, daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu taslağı onaylaması gerekiyor. Tek bir veto bile taslağı hayata geçirmemeye yeter.

        Türkiye barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır ancak bizim de bir çerçeveyi görmemiz gerekiyor.

        Genel olarak baktığımızda Filistin tanımının değişmemesi, 1967 anlaşmasına bağlı kalınması gerekir. Filistin'de iki devletli çözüm olmalı. Gazze'de yeniden yapılanmaya, yaraların sarılmasına ihtiyaç var.

        Bizim düşüncemiz, Filistinlilerin Filistin'i yönetmesi, güvenliği Filistin'in sağlaması."

