        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!

        Konya'da, Gökhan Tunç, komşusu 72 yaşındaki Hikmet Güzey'i sabah namazına giderken silahla 5 el ateş ederek öldürdü. Tunç'un, Hikmet Güzey'i, 5 ay önce kazada hayatını kaybeden 11 yaşındaki oğlu İsmet Tunç'un ölümünden sorumlu tuttuğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:00
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Konya'da olay, sabah saatlerinde Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazına gitmek için bisikletiyle evinden çıkan Hikmet Güzey (72), komşusu Gökhan Tunç tarafından tabancayla vuruldu.

        Öldürülen Hikmet Güzey, 72 yaşındaydı.
        Öldürülen Hikmet Güzey, 72 yaşındaydı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hikmet Güzey'in öldüğünü belirledi. Gökhan Tunç ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Gökhan Tunç, 5 kez tetiğe bastı.
        Gökhan Tunç, 5 kez tetiğe bastı.

        5 KURŞUN İSABET ETMİŞ

        Vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybeden Hikmet Güzey'in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

        Polisin yaptığı araştırmada; mayıs ayında Hikmet Güzey'in, komşusu Gökhan Tunç'un oğlu İsmet Tunç ile kendi oğlunu da yanına alarak tarlaya götürdüğü, burada çocukların aniden yola çıktığı, Hakan Y. idaresindeki aracın İsmail Tunç'a çarpıp ölümüne neden olduğu, Gökhan Tunç'un da oğlunun ölümünden komşusu Hikmet Güzey’i sorumlu tuttuğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Konya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
