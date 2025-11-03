Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü yakalandı
İstanbul Çekmeköy'de makas atan sürücü yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye idari para cezası uygulandı
İstanbul-Çekmeköy’de makas atan sürücü yakalandı ve idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
MAKASA TOLERANS YOK
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde “makas” atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Y.E.U. yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüye idari para cezası uygulandığını açıkladı.
MEVCUT KANUN: SADECE İDARİ YAPTIRIM
Mevzuat gereği, “makas” atma eylemine şu an yalnızca idari para cezası verilebiliyor. Bu kapsamda sürücünün ehliyetine ve aracına yönelik ek bir tedbir uygulanmadı.
YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİ: CAYDIRICI CEZALAR YOLDA
Teklifin TBMM’nin onayıyla yasalaşması halinde “makas” atan sürücülere:
90 bin TL idari para cezası,
Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması,
Aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi
yaptırımları uygulanacak.
SÜRÜCÜYE UYGULANAN İŞLEM
Yakalanan Y.E.U.’ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.
İHBAR ÇAĞRISI
Trafiğin akışını tehlikeye atan ve “makas” atarak can güvenliğini riske sokan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi istendi. Bakan Yerlikaya, “Biz gereğini yaparız” mesajını paylaştı.