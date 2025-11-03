'Azerbaycan'ın çevresinde tılsım oluştu'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomi ve sanayi alanlarındaki iş birliğini daha da güçlendirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla 30 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ziyaret gerçekleştirdi. İSO’nun tarihindeki en kalabalık ve en güçlü yurt dışı ziyaretlerinden biri olan gezide, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz başkanlığında İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe (Sayman), Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnana Altınbaş, Hüseyin Çetin, Dr. Faruk Sarı, Murat Çökmez ile İSO Meclis Başkan Yardımcıları Sadık Ayhan Saruhan ve Yüksel Özyurt ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz da yer aldı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Bakü'de yaptığı konuşmada başta ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımı ile Ermenistan ile yapılan barış anlaşması ve bu yüzyılın Süveyş kanalı olarak adlandırdığı Zengezur koridorunun açılması kararının verilmesi olmak üzere son aylardaki gelişmelerin Azerbaycan'ın çevresinde adeta bir tılsım oluşturduğunu söyledi. Bahçıvan, "Son aylardaki üst üste gelişen olumlu hadiseler adeta Azerbaycan'ın çerçevesinde bir tılsım oluşturdu. Trump'ın bir yıllık yoğun zaman mesaisi içerisinde Azerbaycan iki tane önemli kararla dünya gündemine oturdu. Onlardan bir tanesi yıllar süren Ermenistan'la problemin Trump'la beraber imzaladıkları barışla nihayete ermesi ve hemen onu takip eden süre içerisinde de Zengezur kararının kararının verilmesi. Bu iki konunun birbiri arkasına gelmesi bu coğrafyadaki pozitif ve geriye dönük olumlu dönüşün bence çok güçlü iki tane simgesi" diye konuştu.

NEDEN BAKÜ DEĞİL DE MISIR? Seyahatin Azerbaycan ekonomisinin geleceğine dönük, Türkiye sanayisinin Azerbaycan'da yapabileceklerini, kısa değil uzun vadeli değerlendirilip 25-30 senelik stratejilerinin oluşturulmasının hedeflediğini ifade ederek, "Dünyanın gözü şu anda burada. Otelde aşağı inerken asarsör 5 katta durdu. Hepsinde yabancı uyruklu insanlar vardı. Bu insanların çoğu turist değildi. Herbirinin elinde bin bilgisayar vardı. Eğer son 3,4 yılda dünyanın 3 büyük organizasyonu burada yapıldıysa bura ile ilgili bir enerji oluşmuştur. İstanbul Sanayi Odası adına doğru ve anlamlı bir ziyaret yaptık. Bu ziyaret bir sorumluluk, geleceğe dair bir sorumluluk ve bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Sektörlerimizin de buraya yönelik kafa yorması gerekiyor. Örneğin tekstil sektörü neden Mısır'a yatırımla sorunlarını aşmaya çalışıyor. Neden mısır da Bakü değil? " dedi. Bahçıvan, Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihi ve milli bağlarıyla, karşılıklı güvene dayalı dostluk ve kardeşlik ilişkilerine sahip iki ülke olduğunu vurguladı. “Tek millet, iki devlet demek hiç kolay bir şey değil” diyen Bahçıvan, “Ne mutlu ki Bakü’de, bu topraklarda hakikaten iki devlet, tek millet sloganını ne kadar gerçek olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Günümüz dünyasında zorlukların her gün arttığı, ülkeler arasındaki kamplaşmaların giderek sıklaştığı bir dönemde birbirine bu kadar yakın kurulan iki devletin ve bu kadar yakın bir kökten gelen iki milletin beraber yapabileceği ve geleceği planlayabileceği çok farklı fırsatların olduğu bir dönemin arifesinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Azerbaycan’ı bir tek Azerbaycan pazarı olarak değil, etrafındaki 300 milyona yakın nüfusla beraber bir büyük ortak pazar olarak görmek lazım. Bunu şekillendireceğimiz birçok farklı proje ve fikre seyahatimizin vesile olacağını düşünüyorum” dedi.

Yılmaz: “Azerbaycan’ın dinamik ekonomisinde daha fazla yer almak hedefimiz” İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz da yaptığı değerlendirmede “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “iki devlet tek millet” anlayışlının ekonomik ilişkilerimizde somut karşılık bulacağına gönülden inanıyoruz. İki ülke; iş birliğimizin çok daha ileri noktalara taşınması için önemli bir potansiyel barındırıyor. İSO Meclisi olarak üyelerimizin Azerbaycan’ın dinamik ekonominde daha fazla yer almasını, yatırım ve ticaret hacminin karşılıklı fayda sağlayacak şekilde artmasını stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iş dünyaları arasında köprü vazifesi görmekten, ticaret ve yatırım fırsatlarını geliştirmekten de büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. İSO Heyeti ziyaretinin ilk gününde gerçekleşen ortak toplantıda konuşan İSO Meclis Üyesi Abdurrahman Uzun da “2004 yılından beri bu ülkede ticaretle meşgulüz. Bir ülkenin yeniden ayağa kalktığı, şahlandığı, büyüdüğü, kendini ortaya koyduğu bir sürece eşlik ettik. Buna bizzat şahitlik ederek, gözlemleyerek yaşadığımız bir süreçti. Bu süreci yaşamak bana şunu da hissettirmişti: 1920’lerde, 23’lerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemlerine şahitlik edebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu, buna bugün Azerbaycan gibi bir ülkede şahitlik edebilmek çok kıymetliydi” dedi.

Ziyaret kapsamında konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Sahipkarlar Teşkilatları Milli Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev, “Bu tür toplantılar ortak hedeflere ulaşmada büyük önem taşıyor” derken, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mehmedov da “Bugüne kadar kardeş Türkiye’nin çeşitli kurumlarıyla 15’ten fazla mutabakat zaptı ve iyi niyet protokolü imzaladık” dedi. Alat Serbest Bölgesi Başkanı Valeh Alasgarov ise “Alat Serbest Ekonomik Bölgesi’nde iş yapan şirketler, yalnızca Bölge İdaresi ile muhataptır; başka hiçbir devlet kurumundan izin alma, onay veya sertifika temin etme zorunluluğu bulunmamaktadır” dedi.