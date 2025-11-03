Galatasaray derbilerde ilk kez 'Buruk'

RAMS Park’ta geçtiğimiz üç sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor’a puan kaptırmayan Galatasaray, bu sezon sahasında iki beraberlik alarak önemli bir seriye nokta koydu.

Okan Buruk döneminde Beşiktaş’a karşı üst üste üç galibiyet (hepsi 2-1) alan Cimbom, bu sezon 1-1’lik skorla yetinmek zorunda kaldı.

TRABZONSPOR'A KARŞI 3 MAÇLIK SERİ BİTTİ Aynı şekilde Trabzonspor karşısında da 2-1, 2-0 ve 4-3'lük zaferlerle seriyi sürdüren Galatasaray, bu kez golsüz beraberliğe razı oldu. Son döneme kadar iç sahada ezici bir oyun kimliğiyle rakiplerine korku salan sarı-kırmızılılar, arka arkaya gelen bu iki puan kaybıyla o baskın imajında ilk kez sarsıntı yaşadı.

9 YIL SONRA GOL ATAMADI Diğer yandan Galatasaray, 9 yıl aradan sonra Trabzonspor’u konuk ettiği bir maçta gol sevinci yaşayamadı. Karadeniz temsilcisine iç sahada gol atamadığı son Süper Lig maçını 22 Ekim 2016’da oynayan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada fileleri sarstı. Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşarken ikinci kez berabere kaldı.

22 MAÇ SONRA SESSİZ KALDI Sarı-kırmızılı ekip aynı zamanda Süper Lig’de 22 maç aradan sonra bir karşılaşmayı sessiz geçti. Galatasaray’ın gol atamadığı son maç, geçen sezonun 25. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde yaşanmıştı. Sonrasında geçen sezondan 12, bu sezondan 10 olmak üzere üst üste 22 lig maçında fileleri havalandıran Cimbom, ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.