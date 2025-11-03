Bu hafta gökyüzü sizi değişime zorluyor. Mars’ın Yay’a geçişiyle içinizde büyük bir cesaret ve hareket isteği var.

REKLAM advertisement1

5 Kasım’daki Boğa Dolunay’ı, “artık dayanamayacağım” dediğiniz konuları gündeme getirebilir. Örneğin, harcamalar, yatırım kararları veya iş düzeninde “artık bu böyle gitmez” dediğiniz durumlar ortaya çıkabilir ve sağlam temeller üzerine kurulu kararlar alabilirsiniz.

Venüs Akrep’e geçerken duygular derinleşiyor. Ve 8 Kasım’da Uranüs Boğa burcunda geri gidiyor; planlar altüst olabilir ama bu kırılmalar size özgürleştirebilir. Peki 3–9 Kasım haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım!

REKLAM

Sevgili Koçlar, cesaretiniz artıyor ama sabırsızlık kriz yaratabilir. Maddi ya da duygusal bir konuda nihai karar kapıda.

Sevgili Boğalar, Dolunay sizin burcunuzda! Hayatınızda bir sayfa kapanıyor. Para konularında sorgulamalar gündeme geliyor. Artık daha net, daha güçlü bir noktadasınız.

Sevgili İkizler burçları, ilişkilerde sınanma dönemi. Ya bağlarınız güçlenebilir ya da kopuşlar meydana gelebilir.

Sevgili Yengeçler, iş ortamında ya da arkadaş çevrenizde yeni bir denge kurma zamanı. Kime güveneceğinizi içten içe biliyorsunuz zaten. Sevgili Aslanlar, Mars sizi canlandırıyor, parlıyorsunuz. Ancak kariyerde bir dönüm noktasıyla karşılaşabilirsiniz. Sevgili Başaklar, ufkunuz genişliyor. Eğitim veya bir seyahat kararı sizi yeni bir yola çıkarabilir. Sevgili Teraziler, Parasal konularda netlik geliyor. Artık kiminle ne kadar paylaşacağınızı biliyorsunuz. Sevgili Akrepler, Venüs burcunuzda! Duygular yoğun, çekim gücünüz yüksek. Ancak Dolunay ilişkilerde bir dönüm noktası yaratabilir. REKLAM Sevgili Yaylar, Mars burcunuzda! Enerji sizde ama öfkeyi yönetmek şart. Bir düzeni bitirip yenisine geçebilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, aşk ya da yaratıcılık alanında bir karar haftası. Artık neye emek vereceğinizi netleştiriyorsunuz. Sevgili Kovalar, ev, aile ve kariyer dengesinde bir değişim kapıda. Uranüs retrosu sizi yön değiştirmeye zorlayabilir.

Sevgili Balıklar, yeni fikirler, yeni başlangıçlar. Sözleşme, eğitim veya iletişim alanında önemli bir tamamlanma yaşayabilirsiniz…